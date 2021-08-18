阿富汗局勢｜美軍花逾2萬億美元敗走　美國納稅人均需承擔多少？

隨著美國宣布撤出阿富汗，塔利班迅速攻入阿富汗奪權。20年以來，美國在阿富汗戰爭投入不少資源，根據美國布朗大學（Brown University）「戰爭成本核算」估計，美國於阿富汗戰爭總開支達2.26萬億美元。到底這些錢主要花在哪方面？這筆龐大的開支佔美國總支出多少？



先看2.6萬億美元如何使用▼▼▼

美國自2001年911恐怖襲擊後，入侵阿富汗發動反恐戰爭，多年來投入相當的金錢、人力、裝備等，截至2021年4月，估計已有超過2.26萬億美元。其中，約9000億美元屬「海外緊急行動預算」。

到底2萬億美元即是多少？ ▼▼▼

不過美國財政預算一向是天文數字，財政填赤字極龐大，20年阿富汗戰爭開支只等於該國一年開支約三成。對香港人而言，到底美國於阿富汗戰爭所花費的2.26萬億美元有幾跨張，可與香港的財政儲備和開支作比較。

本港截至今年5月的財政儲備預計為9,070億港元，2.26萬億美元相等於約17.6萬億港元，意味美國20年以來於阿富汗戰爭所投入相等於本港財政儲備的19.4倍。

若按年計算，2020年美國國防支出達7,780億美元，而平均每年花1130.5億美元於阿富汗戰爭，相等於美國國防開支14%，比全球除中國外所有國家一年的國防總開支還要多。而每名美國納稅人平均需為戰爭埋單支付至少1.5萬美元，金額尚未計算撤軍後的後續開支，包括利息及退伍軍人服務開支。