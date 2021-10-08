iPhone 13 VS Samsung Galaxy Z　哪款旗艦手機網上較受關注？

手機生產商三星和蘋果早前先後推出新款手機iPhone 13和Samsung Galaxy Z，隨即引起網民熱議。到底哪個品牌手機較吸引網民？網民最關心兩款新手機的什麼功能？以及網民對手機的評價是怎樣？以下為你一一拆解。



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是次分析由源大數據於8月8日至9月28日運用社交聆聽（Social Listening），從各大社交媒體和網絡新聞，分析香港網民對三星（Samsung）和蘋果（Apple）新型號智能電話的看法。

數據顯示，Samsung Galaxy Z發布會後網上關注度不高，直至邀請人氣男團MIRROR全員宣傳手機後，網上熱度隨即急升。近日Samsung再度推出宣傳攻勢，於中環店設宣傳打卡位並可自製偶像Sticker，未知會否再度掀起另一波網上攻勢？

MIRROR ＸSamsung店 5大打卡位！▼▼▼

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MIRROR Ｘ Samsung店殺入中環 自製偶像Sticker ５大朝聖打卡點

至於iPhone 13方面，公布當日迅即吸引大量網民留言討論，網上熱度亦同時急升。而早前內地西安因當地限售iPhone 500部而出現瘋搶的場面，亦再次令網上熱度急升。

西安限售iPhone而瘋搶場面▼▼▼

討論內容方面，多達62.22%關於Samsung的討論是關於新手機外貌，而關於iPhone 13外貌的討論則只有23.48%。其次是拍攝功能，兩品牌相關討論各佔約16%至17%。涉及iPhone的討論還包括價錢、熒幕、操作系統等。

從網民留言亦可見，Samsung Galaxy相關討論經常出現包括「摺疊」、「屏幕」等字眼；而談及iPhone時經常出現「價格」、「顯示」等字眼。

Samsung Galaxy Z Fold3▼▼▼

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網民評iPhone 13系列5大失望位▼▼▼

至於對手機的評價，除iPhone 13 mini和iPhone 13 Pro Max外，網民對各款手機正面價多於負面評價。值得一提的是涉及手機討論新聞佔比較Facebook、Instagram等社交媒體高。

不過若對比iPhone 13系列和Galaxy Z 系列的智能電話，iPhone 13系列的話題互動熱度佔75%，領先Galaxy Z 系列3倍之多。