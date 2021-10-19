內房三條紅線｜盤點85間內房負債僅36%無踩線　誰是下一個恒大？

恒大危機揭露內房整體負債過高的泡沫風險。內地當局2020年收緊「三條紅線」，以控制行業負債規模，新政推出近一年，究竟最新「踩線」情況中，哪間最嚴重、哪間繼續惡化，誰又會是下一間恒大？



「三條紅線」要求包括：剔除預收款後的資產負債率不得大於70%、淨負債率不得大於100%，以及現金短債比不少於1倍，不達標會影響新融資。

內地貝殼研究院整理85間內房股2021年中期報告數據，統計最新「踩線」情況，發現有53間內地開發商觸碰至少一條紅線，當中8間「三線全中」，包括本港上市的富力地產。「踩中」兩條紅線的13間公司包括今年中將淨負債率減至99.8%的中國恒大；另有33間觸碰一條紅線的公司，包括碧桂園、融創中國等。變化方面，有四間「踩線」增加，7間「踩線」減少。

紅線一：剔除預收款後的資產負債率

統計範圍內，僅37間企業（43.5%）能夠達到此項規定，逾半企業均「踩線」，包括港股中國恒大、富力地產、花樣年控股等。

紅線二：淨負債率

能夠達到此項規定的企業較多，85間內房中有65間（76.5%）未越紅線。當中，本港上市內房表現較好，48間本港上市公司中，逾九成（44間）達標。部分內房滬股及深股槓桿情況嚴重，華夏幸福、藍光發展等淨負債率超過200%，內房深股泰禾集團淨負債率更高達400%。

紅線三：現金短債比

大部分企業都可避開這道紅線，但大型開發商恒大、富力地產仍「踩線」。

此外，下圖同時比較淨負債率及現金短債比兩項指標，靠近左上角的企業表現較差，恒大和富力均在此列。富力現時「三線全中」，加上首半年銷售承壓，市場擔憂其或成為「恒大2.0」。

而上半年新增「踩中」兩條紅線、評級黃轉紅的藍光發展，2021年中淨負債率高達227.8%，現金短債比僅0.28，引發市場關注。