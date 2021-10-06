施政報告｜新界北變天　大興土木建房屋鐵路　5張地圖看清重點

2021施政報告新推土地基建規劃▼▼▼

特特首林鄭月娥今日（6日）公布本屆任內最後一份《施政報告》，重新規劃香港未來發展，重點推出「北部都會區」發展，興建多條新鐵路，包括白石角建新港鐵站等。同時為響應中央重點要求解決房屋問題，今年在覓地方面有一系列大動作，包括擬降低新界「祖堂地」的轉售門檻、落實龍鼓灘填海計劃，進行舊區重建等，以下將以系列地圖展示各新規劃詳情。



「北部都會區」涵蓋地點



2021施政報告北部都會區（01研數所製圖）

北部都會區面積300平方公里，有六個處於不同規劃及建設階段的新發展區和發展樞紐，包括古洞北╱粉嶺北、洪水橋╱厦村、元朗南、新田╱落馬洲、文錦渡和新界北新市鎮。落成後北部都會區總住宅單位數目將達90.5萬至92.6萬個，一共可容納約250萬人居住；而都會區內的職位數目亦將由現在的11.6萬個，大幅增加至約65萬個，包括15萬個創科產業相關職位。

北部都會區鐡路網絡



2021施政報告新建5條鐵路（01研數所製圖）

當中涉及5條鐵路，包括：

1.連接洪水橋╱厦村至深圳前海的港深西部鐵路；

2.北環線經落馬洲河套的港深創新及科技園（港深創科園）接入深圳的新皇崗口岸；

3.探討將東鐵線伸延至深圳羅湖並在深方設立「一地兩檢」口岸，在現有羅湖站及上水站之間增設一個非過境鐵路服務的新鐵路站；

4.將北環線由古洞站向東伸延，接駁羅湖、文錦渡及香園圍一帶，再南下經打鼓嶺、皇后山至粉嶺

5.探討興建尖鼻咀至白泥自動捷運系統的可行性，以帶動該區和流浮山的發展。

整體房屋及土地供應



北部都會區：林鄭表示，現在大型項目及策劃中的項目可望於中、長期提供約40萬至50萬個公、私營房屋單位。新推出的《北部都會區發展策略》可提供16.5萬至18.6萬個房屋單位的新開拓土地。

釋放新界祖堂地：考慮修訂《新界條例》，放寬出售祖堂地限制，並提供合理機制處理司理出缺問題。

填海覓地：近岸填海方面，發展局會審視涉及約220公頃的龍鼓灘填海和約220公頃的屯門西地區規劃，另將重啟馬料水填海計劃，主要提供創科用地。

市區更新：按剛完成的「油旺地區規劃研究」，市建局會在油麻地和旺角，以創新、地區為本方式加快市區更新，包括在合適重建項目試行轉移地積比、街道整合等規劃手段；邀請市建局在荃灣和深水埗舊區開展同樣的地區規劃研究。

新一輪「綠化地帶」檢討：集中檢視坡道較高和距離已建設地區較遠的用地，預計明年中完成篩選並隨即展開技術研究。

創科、現代服務業中心用地



2021施政報告創科及服務業中心（01研數所製圖）

除原有落馬洲河套地區發展創科產業外，新田╱落馬洲發展樞紐內原有用地規劃將增加合共約150公頃土地作創科用途，以構建新田科技城。另外，為配合科學園發展，將會增設白石角港鐵站，以及馬料水填海增加創科用地。