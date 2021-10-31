香港邊個月最多人生日？　咁多人同月出生　原來「播種」有旺季

「恭祝你福壽與天齊，慶賀你生辰快樂……」，生日是壽星仔女開心的日子，同時亦令人好奇在茫茫人海中，到底有多少人與自己是同月甚至同日生日？香港政府統計處就有數據顯示，香港人出生的月份以年底月份較多，當中最多人在10月出生，換言之父母「播種」的日子也較多在年初的月份。另外，美國也有統計國民的出生日期，當地數據指出全年最多人出生的日子為9月16日。



政府統計處《香港人口趨勢1986-2016》報告顯示，自1986年起，每隔5年香港按月及年的活產嬰兒數目，若將7年數目合計，10月為最多人出生的月份，達4.4萬多人。若比較同一年各月的人數，1986及2006年最多人於10月出生；1991、1996及2016年則最多人於11月出生。

出現這現象估計因年初是冬天，天氣寒冷，加上農曆新年長假期，夫妻多留在家中，自然多了性生活，成為「播種」旺季，所以嬰兒多數在下半年出生。而最少人出生的月份為2月或4月，1986、2006、2011及2016年均為最少人於2月出生；1991、1996及2001年則4月。

若按季節劃分，香港最多人於秋天出生，7年來共有129,313人出生，2011年為例外，夏天出生的人比秋天多443人；最少人出生的季節為春天，7年來僅110,226人出生。

在美國方面，據《紐約時報》報道，1973至1999年間，最多美國人出生的日子為9月16日，全年中頭10位都是9月的日子，推算懷孕時間，估計不少夫妻在12月充滿聖誕氣氛的月份創造出愛情結晶。

2月29日為每隔4年才會出現一次的日子，無庸置疑是最少人出生的日子。不過普天同慶的12月25日聖誕節及1月1日元旦竟是較少人出生，有指因醫生及護士都想放假，因此接生率較低。

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