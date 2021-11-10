移民潮｜英國批臨時簽證搶屠夫！年薪高達40萬可申請技術人員簽證

港人移民熱點之一英國，繼早前有超級市場出高價搶聘貨車司機、農場搶人採摘西蘭花後，近期又有的士公司開出5,000英鎊（港幣逾5.2萬元）月薪招聘司機，更因屠夫短缺而緊急向海外屠宰員批出臨時簽證。到底當地還有哪些職業缺人手？薪酬加幾多？比較本地及其移民熱點收入水平哪裏較高？



受到脫歐及影響，英國多個行業出現人手荒，包括養豬業要向海外屠宰員批出臨時簽證，同時要將屠體運往外地屠宰後再運回國內。當地肉食加工業組織早前表示人手空缺達1.5萬人，又指會向監獄申請尋找「半假釋」囚犯填補空缺。

現時在英國求職網站，屠宰員年薪平均約2.3萬英鎊，有僱主更開價年薪4萬英鎊（約42萬元港幣）。當地統計部門近日公布2021年收入統計亦顯示，屠宰員年收入中位數約23,700英鎊（月入約2.1萬港幣），較去年升4.5%。當地有農場更誇張，開出6.2萬英鎊年薪（約66萬港元）搶人採摘西蘭花。

值得一提，英國政府將屠宰員列入「技術人員簽證（Skilled Worker visa）」的適用職業之一，表示外藉人士若獲合資格僱主聘用擔任相關職務，並通過英語、最低工資及無犯罪記錄等要求，便可申請簽證。其他在清單上的職業除了專業人士，亦包括廚師、農場工人、管道及冷氣技工等一共200多項職業不同職級人員。

比較本港及移民熱點，金融保險、零售、餐飲服務、住宿服務等香港主流行業，於英國的月薪較高。例如在本港從事金融及保險行業，2020年月入中位數為28,600港元，在英國就達到39,100港元；而英國零售、服務行業月入水平亦較本港多出三成至接近五成。

隨著人口老化、疫情流行，不少地方都對醫護人員求才若渴，其中澳洲的「優先移民職業名單（PMSOL）」上，就有不少醫療相關職業，單是護士就有6類專業上榜，如老人科、重症及急症科等護士，並且收入水平較接近本港，當地稅務數據顯示，不同專科註冊護士月薪中位數約2.4萬至3.9萬港元。不少有意移民人士，均有心理準備移民後無法從事原有職業，要轉行從事藍領工作。不過外地藍領薪金不一定較低。

不過，值得留意的是各地稅制、稅率不同，例如香港薪俸稅率最高為17%，但英國和澳洲的稅率為19%至45%。另外，除基本薪俸或入息稅款外，還需繳交國民保險或醫保等稅項，真正「到手」的人工會打上折扣。