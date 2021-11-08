購物車指數｜連升兩星期但防疫用品跌價大　即睇超市貨品售價走勢

近期多款食品價格上升，市民日常支出增加。「01研數所」定期記錄本港多間超市債品價格，比較近期跌價貨品及各商戶之間差價，並特選40款食品及日常用品，製作「超市購物車指數」，觀察物價變動會如何影響市民的「荷包」，發現選定貨品價格已連升兩星期。



本港各大超市網站貨物價格顯示，11月7日按月比較，防疫用品之一、一款消毒濕紙巾減價逾五成，另有數款醬料跌價。

比較同一款貨品在不同超市的價格差距，11月初有一款回鍋肉罐頭在不同商戶價格相差115%，差價高達16元。

至於整體價格變動，將40款市民經常購買的食品及日常用品的單價相加而成的「超市購物車指數」顯示，11月初價格為1,016.6元，較10月初1014.5元貴2.1元，並已連續兩周上升。

特選貨品中，一款即食麵均價上升近18%，另外曲奇、豆腐花等零食及甜品過去一個月的均價加幅亦較大，而啤酒及一款粟米條零食的均價就下跌明顯。

「超市購物車指數」涵蓋糧油零食、飲品、家居清潔用品等40款超市貨品；統計超市商戶包括百佳、Market Place by Jasons、AEON、大昌食品、屈臣氏及萬寧的網店。

