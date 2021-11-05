盤點鮮肉魚類價格　兩款肉類批發價大跌最多兩成　零售價僅微跌

本港食物價格升溫，當中活牛批發價已急升，預料市民入冬要「捱貴牛」。01研數所分析本港多項肉類和魚類的批發價和零售價，發現部份肉類出現批發價大跌，但零售價未有相應下調的情況，令市民未能受惠。相反，有魚類批發價大升，但零售價只是輕微上調。



本地活牛代理商五豐行早前宣布調高活牛批發價，漁護署鮮活食品批發價數據顯示，11月3日每擔活牛批發價達到5,294元（每公斤87.5元），較10月初水平上漲約7%。根據統計處最新數據，本港9月新鮮牛肉零售價格範圍每公斤約132.3至297.6元，平均價格196.8元，預料入冬後，牛肉零售價將持續上漲。

豬肉方面，隨著內地非洲豬瘟疫情稍緩，活豬供應上升，豬肉批發價由今年1月每擔3,552元（每公斤58.7元），10月下調至每擔1,316元（每公斤28.6元），跌幅達63%，11月2日更進一步跌破每擔1,200元（每公斤批發價少於20元）。不過新鮮瘦肉零售價至今年9月仍維持每公斤130元以上，升斗市民似乎未有受惠。

另外活雞批發價近半年雖稍微下調，但零售價卻於9月回升。

魚類之中，紅衫魚及大眼雞兩款鹹水魚的批發及零售價近月均見下降，而鯇魚及大魚兩款淡水魚5-11月批發價急升逾一成，不過零售價僅輕微上升。

比較今年5-9月不同食品批發及零售價分別變動，活豬批發價大跌兩成，但零售價僅下調7.8%；活雞批發價同期下調17.3%，但零售價僅下調5.5%。值得留意的是鹹水魚中紅衫魚批發價下調，但零售價就上升，而鯇魚及大魚兩種淡水魚批發價同期均急15%以上，但零售價僅稍微加價。