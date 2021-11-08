盤點各類菜價平均升四成　有款菜貴過豬肉　一原因會繼續貴

近期多款食物價格上升，除肉類外菜價亦見飆升。蔬菜統營處數據顯示，近半年本港主要蔬菜批發價已急升逾四成，部分更上升超過1倍，有蔬菜批發價竟比活豬貴！隨著內地入冬、限電令等影響，預料菜價還會繼續貴。



根據蔬菜統營處長沙灣市場每日來貨批發價數據，菠菜、西蘭花、白豆角價格於10月中後期因內地雨災而一度飆升，其中菠菜、西蘭花最高更升至每斤逾18元。相比之下，活豬每擔批發價11月4日最新報1,444元（註：為平均成交價，包括不能食用的部分），即每斤約14.4元，竟比西蘭花便宜。

實際上，本港12款主要蔬菜批發價近半年間均上升，平均升逾四成。菠菜升幅最誇張，5月至11月間月均價格已升逾1倍，青白菜（上海青）、西蘭花價格亦升超過80%。菜心、芥蘭、薯仔等升幅則較小。

不同蔬菜之中，菠菜批發價可謂大起大落，半年內最貴每斤18.5元，最平每斤5.6元，相差近13元。至於價格較低的薯仔，不同日子來貨價也可相差超過6倍。

此外，統計處食品零售價數據亦顯示，包括菜心、白菜、蕃茄等蔬菜的零售價近月不斷上升，5-9月間分別升約4%-8%，直接反映於市民每餐買餸支出。

而比較上述三款蔬菜同期批發及零售價格的變化，菜心零售價升6.1%，比批發價升幅大，另外兩款蔬菜批發價急升約四成，而零售價升幅則少於10%，顯示仍有加價空間，加上每逢入冬，內地菜價都會飆升，預料本港市民仍要「捱貴菜」。