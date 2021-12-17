立法會選舉難「躺贏」？呢5名候選人開街站勤力過上屆！

距離立法會選舉不到一星期，各路人馬加緊拉票，改制後建制派雖佔優勢，但同派之間競爭激烈，或難「躺贏」。「01研數所」比較5個於地區直選中尋求連任的候選人，2016年及今屆落區次數，發現他們都較上屆勤力，當中田北辰、陳恒鑌街站數目明顯增加。不過有候選人今屆落區活動較單調，網上直播次數大減。



立法會選舉各選區界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。

選舉改制後，地區直選由5區30席，改為10區20席；現任直選議員中僅新民黨葉劉淑儀、民建聯鄭泳舜、陳恒鑌、陳克勤，以及實政圓桌田北辰5人今屆繼續循地區直選競逐連你。記者翻查各人Facebook專頁，比較他們所發布的開設拉票街站的地點及次數，發現5人均較上屆勤力。

要注意的是，統計僅包括各人於Facebook專頁有公布之行程，當中部分人今屆披露更完善，同時各人競選策略不同，或採取街站以外的途徑接觸選民，比較僅供參考。

當中，競逐新界西北（屯門及元朗東南部）、實政圓桌田北辰今屆落區次數大增，由2021年10月30日至12月8日的40天期間，共匯報開設街站70多次，走訪多個地點拉票。

+ 3

同樣有明顯加開街站的，還有參選新界西南（荃灣及葵青）的民建聯陳恒鑌。由本屆選舉提名期開始（10月30日）至12月8日，共設街站超過110次，較上屆的約50次大增，同時接近每日早、午均會匯報街站情況。此外，陳恒鑌亦是競逐連任者中最常開街站接觸選民的一個。

不過若按活動類型作比較，部分候選人今屆落區活動集中以街站為主。例如陳恒鑌2016年換屆選舉時不時參與街坊踢毽、「廣場舞」等活動，亦會直播分享。

+ 3

至於2018年出戰九龍西補選的鄭泳舜曾直播跑步、踩單車遊區拉票，並獲多名建制派重量級人馬站台，而今屆二人均以傳統街站為主，直播次數亦大幅減少。另外，2016年選舉期間遇上手機遊戲Pokémon GO熱潮，各候選人均有發文捉精靈或提市民注意安全。

香港島西選區候選人除葉劉淑儀，還包括陳學鋒、方龍飛。九龍西選區候選人除鄭泳舜，還包括梁文廣、馮檢基。新界西北選區候選人還包括周浩鼎、黃俊瑯。新界西南選區候選人還包括劉卓裕、陳穎欣。新界東北選區候選人還包括李梓敬、黃成智、黃頴灝。



立法會選舉各選區界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。