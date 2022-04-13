復課要每日快測　教育局指家長負擔不重　數據揭負擔或高於想像

【復課／快速測試／快速檢測包】第五波新冠肺炎疫情回穩，政府宣布小學最早可於4月19日起分階段恢復半天面授課堂，中學則由5月3日開始復課，屆時全校師生每日回校前需要做快速檢測，教育局副局長蔡若蓮表明不會向全港學生派發快速檢測包，認為每日進行快速測試，對一般家庭經濟負擔「唔會構成好大問題」。特首林鄭月娥今日（4月13日）回應時亦說，要善用公帑，把公帑用在最有需要的人上。



究竟每日快速測試對一般港人或家庭負擔有多大呢？以政府衛生署目前認可的10款快速測試包價錢計算，每套售價29元至125元，即如果以一星期上學5天、一個學童計算，每星期就要花費145元至625元，一個月4星期就要花費580元至3125元，一年12個月計算更要花費6960元至37500元。



衛生署認可10款快速測試套裝：

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一個月580元至3125元是什麼概念？以統計處2021年第4季港人每月就業收入中位數20000元計算，相等於人工3%至16%；如果一年6960元至37500元計算，相等於一個月人工的35%至188%，即一個月人工亦未必足夠支付快速測試所需。

以上數據只計算一個學童所需快速測試負擔，如果一個家庭有2名學童或以上，所需費用會按學童數目增加，加上疫情下各行各業大受打擊，市民生活百上加斤，意味家長負擔，或許比像中還要重。

第五波新冠肺炎疫情回穩，政府宣布小學最早可於4月19日起分階段恢復半天面授課堂，中學則由5月3日開始復課，屆時全校師生每日回校前需要做快速檢測。（資料圖片）

不過數據只按衛生署認可快速測試包價錢計算，只供參考，市面快速測包部份價錢低至每支5元至8元，市民須按自己需要及負擔能力購買，同時政府亦承認歐盟認可名單和內地藥監局認可名單的快速測試包。另外，政府已預備1000萬套快速測試包提供給有需要家庭。