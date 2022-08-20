全球最佳薄餅│亞太區首50位港6餐廳入選　逾7成港人愛吃菠蘿薄餅

意大利菜是全球最受歡迎的菜式之一，港人更發展出自己的飲食習慣，例如意大利人反感的菠蘿薄餅，卻有調查指超過7成港人喜歡有菠蘿配料的薄餅。意大利網站50 Top Pizza 8月份公布2022年全球最佳薄餅排名，亞太區榜首50位當中，香港有6間餐廳入選！



平均每月進食意大利菜逾6次 港人最愛菠蘿薄餅

外賣平台戶戶送（Deliveroo）委托Censuswide調查屬於香港人的意大利飲食文化，結果顯示受訪者平均每月烹調或訂購意大利菜的次數超過6次，反映港人相當喜歡意大利菜。

食法方面，超過7成受訪者喜歡訂購有菠蘿配料的薄餅。另外，港式意粉醬汁與傳統意大利食法大不同，接近一半受訪者喜歡配蕃茄湯、近3成喜歡雞湯、1成半選擇豉油。

50 Top Pizza公布亞太區薄餅排名 香港6間餐廳入選

50 Top Pizza每年公布全球最佳薄餅排名，亞太區方面，日本有最多餐廳入選，總達12間。其次澳洲亦有11間，香港則有6間，排第3。

亞太區首3位由澳洲48h Pizza e Gnocchi Bar、北京Bottega（意庫）和日本The Pizza Bar on 38th奪得。位處中環蘇豪區的Fiata by Salvatore Fiata則代表香港排行第8，而另外5間上榜香港薄餅餐廳，同樣大多位於中環區。