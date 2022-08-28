巨無霸指數│香港排尾10　因港元匯率低估48%　最貴包在這國家

香港生活成本出名高，但巨無霸售價相對全球價格卻排在低位？《經濟學人》新一期「巨無霸指數」（Big Mac Index）顯示，本港巨無霸售價排名是全球倒數第10，以此推算出港幣兌美元匯率或被低估了48%，怎樣顯示港元被低估？全球最貴的巨無霸又在哪裏？



現時本港巨無霸售價約21元（按食材價格略有浮動），在《經濟學人》統計的54個經濟體中排名倒數第10名，其實際售價比內地（7月數據，兌換為港幣：27.9元）、新加坡（33.3元）、日本（22.2元）等便宜，僅較台灣（19.7元）貴。而全球最貴的巨無霸在瑞士發售，每個承惠約52.7元，其次是挪威（49.2元）及烏拉圭（47.8元）。

《經濟學人》定期透過「巨無霸指數」來比較各地貨幣相對於美元被高估或低估的情況，以今年7月數據舉例，本港巨無霸售價21港元、美國巨無霸售價5.15美元（約40.4港元），按《經濟學人》的計算，兩者數值相除得出美元兌港元的隱含匯率是4.08，惟香港實施聯繫匯率制度，長期維持於1對7.75至7.85的區間，計算得出相對於現時的貨幣匯率，港幣兌美元隱含匯率被低估達48%。

除了美元兌港幣匯率不會有太大浮動，巨無霸於本港麥當勞本身就是特價菜式，令到以這個方法計算出的港幣兌美元隱含匯率有長期被低估的情況，所以香港巨無霸的售價變相較低。