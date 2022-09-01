縮班殺校潮│至少3中學停辦或轉型　2023學年九龍城等名校區勁高危

適齡學生減少及移民潮等打擊下，新學年（2022/23）再有兩間中學因中一收生不足，須逐步停辦或轉直資。縮班殺校危機步步逼近，「01研數所」推算再下一個學年（2023/24）的參與中一派位的學生數目，發現南區、九龍城、中西區等名校區，或成縮班殺校重災區。



受雙非兒童升中一帶動，本港中一適齡學生原本正逐步上升，惟遇上疫情、移民潮等，近兩個學年中一學生人數回落。繼龍翔官立中學及九龍工業學校宣布合併後，港島東區再有兩間收生不足，而面臨殺校，其中明愛柴灣馬登基金中學新學年起停辦中一，閩僑中學則尋求轉為直資學校。

預料縮班潮會於2023/24及之後學年持續，「01研數所」以2021/22年的小五人數，按2021/22年的小六學生流失率（減少人數/前一學年小五人數），推算出2022/23年各區小六學生人數，再與2021/22年的中一學生人數比較，剔除區內中學學額少於小學學額的區域，推算出或參與升中派位的小六學生人數減少較嚴重的區域（註：未計外地升中、疫情對跨境學童升中等影響前的流失情況）。

重災區包括南區、九龍城兩大名校區，其中南區推算減少逾600名或參與升中派位的學生，九龍城推算會減少近550名，而沙田、葵青等都分別可能減少超過500人。其中，按每班人數25人計，南區升中一學生減少規模相當區25班，估計區內非名校或受較大影響。

若以推算出來的2023/24或參與中一派位學生人數與最新各區中一學額（2022/23年）比較，有7區估算中一學生人數會較學額多（包括部分地區因為中學學位較小學多，而有跨區學生流入）。同時有11區估計學生較學額少，當中學額空缺比例較高的南區、灣仔及九龍城，均是收入較高或名校眾多的區域。