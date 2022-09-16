縮班│小學1年減少150個常額教席　新界3個重災區　有這共通點

受移民潮、疫情、適齡學生人數減少等衝擊，小學縮班壓力加劇，恐影響教師「飯碗」。翻查《小學概覽》，2022/23學年全港官津小學減少150個編制教師職位，而跨境學童專網所在的北區、屯門及元朗成重災區，教席流失佔全港接近半數。



學校須按學生人數聘請教職員，學生人數減少可謂直接影響教師職位。比較2021及2022年的《小學概覽》，新學年公營小學編制教師職位（亦稱常額教師）由21,154個按年減少150個至21,004個，重災區集中於跨境學童主要就讀區域，包括元朗按年大減35個編制職位、北區大減23個，屯門減少14個，合計損失72個編制教席，佔全港編制教席流失近半數。同期僅離島、西貢、大埔及深水埗4區增加編制教師。

而計及其餘直資及私立學校，連同公營小學，本港小學所有編制及非編制教師總數就由25,877人減少155人至25,722人；18區中有14區教師數目下降，包括北區減少34個，深水埗、東區及名校區九龍城均減少逾20名教師。

4區教師總數增加，其中沙田區學校（包括公營、直資及私立）編制教師職位雖大減14個，而教師數目就增加21名。事實上，有不少公營小學都有編制職位減少，但因為以特別津貼增聘教師或自資聘用教師（多為合約制或臨時增聘等）以應付教員人手需求，而出現總教師數目增加或不變的情況，今年這類學校達31間、佔公營學校比例接近7%。