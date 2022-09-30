消費券｜0+3下旅遊商戶或成贏家　Trip.com推這些優惠成熱搜

【消費券第二期／PayMe／BoC Pay／八達通／Alipay HK 支付寶／WeChat Pay／Tap & Go／5000蚊】消費券第二階段明日（10月1日周六）起派發第二期，吸引市民關注今期商戶優惠。網絡數據顯示，今次跑出的是此前未能受惠的旅遊商戶，包括Trip.com、Agoda等。到底這些商戶推出了甚麼優惠，能成功吸引大家關注呢？



新一期消費券即將派發，商戶密集推出優惠攻勢，帶動網絡關注。Google數據顯示，本港最近一周（9月23日至9月30日）有關「消費券」的搜尋熱度持續上升，其中於9月29-30日，包括惠康、OK便利店等都推出新一輪宣傳，加上傳媒廣泛報道，將搜尋量推至本周新高。

隨着港府取消入境強制檢疫，並實施「0+3」安排，不少港人都計劃外遊，消費券正好可用於旅費，旅遊商戶紛紛推出優惠吸客。因此今次搜尋榜上的除了常見的超市、便利店等，還有此前未能受惠於消費券計劃的旅遊商戶，包括榜首的Trip.com以及酒店平台Agoda。

當中Trip.com推出多項消費券優惠，例如以特定電子支付工具付款，可享滿300元減10元、滿500元減20或滿1,200元減60元等，部分旅遊景點門券更有低至4折優惠，並接受以消費券購買機票、預定酒店等。至於Agoda亦有推出常規優惠，並接受部分指定支付工具付款。

Trip.com消費券優惠：

- 以Tap&Go、Alipay HK或WeChat Pay付款，滿300元減10元、滿500元減20元，或滿1,200元減60元；

- 日本、韓國、泰國、台灣指定當地門票體驗玩樂產品，輸入指定優惠代碼滿500元減20元，或滿1,000元減50元等（以商戶公布為準）。



至於同樣上榜的惠康就繼續推出購物現金券，而值得留意的是，OK便利店今次未有繼續推出以八達通領消費券送優惠券的活動，但仍然吸引不少人搜尋。

惠康消費券優惠（惠康Facebook專頁）

惠康消費券優惠：9月30至10月2日購買購物現金券，可享額外回贈：買1,000元現金券送50元及額外10元現金券、買2,000元送120元及額外20元。

