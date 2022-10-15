美調查指25至34歲「無聲辭職」比例最高　打工仔望公司這樣改善

現時外國職場掀起「無聲辭職（Quiet quitting）」浪潮，意指員工只在上班時間完成基本份內事，不加班、不主動做任何額外事情。美國有機構調查指，逾2成打工仔正在「無聲辭職」，當中以25至34歲佔最多，4成半人做少一半或以上工作時數。報告指，受訪者認為公司可改善待遇，例如加薪、增加有薪假期、提供更好醫療福利等。



根據履歷諮詢公司ResumeBuilder.com報告，今年8月以網上問卷訪問了1000名美國僱員，結果顯示21%受訪者自稱正「無聲辭職」，即上班時間只做份內最少的工作，另外更有5%受訪者表明自己完成的工作量較公司要求少。若以年齡劃分，25至34歲最多人「無聲辭職」，甚至工作量比公司要求少。

無聲辭職者曾工作過勞 疫後開始減少工作時數

報告指，大部分無聲辭職者曾工作過勞，加上疫情改變僱員的工作態度，令他們開始減少工作量，將時間留給家庭和個人生活。與半年前比較，有45%受訪者減少至少一半工作時數。例如過往每星期工作40小時，現在只工作20小時。

僱員不願為沒報酬工作加班 無聲辭職保持心理健康

絕大部份受訪無聲辭職者表示，在不同條件下可推動他們重新投入工作。現時分別有逾4成受訪者不願為沒有額外報酬工作花更長時間、認為工作損害心理健康，以及損害工作與生活平衡。7成半受訪者表示，加薪可提升他們工作動力；另有48%期望增加有薪假期、40%期望更好的醫療保健等。