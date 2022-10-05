疫下私企職位大減近15萬個　這行業勁減12%　教育空缺創史上新高

本港面臨人才流失，就業規模亦見縮小，疫情下私營機構職位大減14.7萬，當中支柱產業之一的進出口貿易成重災區，已蒸發逾5.6萬個職位；而餐飲、酒店等基層服務業亦分別流失萬多個職位，令不少人飯碗不繼。另一邊廂，部分行業如教育界或受移民潮等因素影響，最新空缺多達7,441個，創有紀錄以來新高！



據統計處最公布，2022年6月本港私營機構總就業人數267.3萬人，按年減少3.4萬或1.3%；而與疫情前約287.4萬就業人數比較，數目就已大幅減少14.7萬或5.2%。

至於哪些行業職位流失更嚴重？進出口貿易共蒸發逾5.6萬個職位成重災區，流失率超過12%；機構數目亦由疫前9.7萬間大減至9.2萬間，即減少5,000多間或5.5%。

進出口貿易是本港支柱產業之一，亦是本地就業規模最大的行業，疫情前貢獻近44萬個職位，佔比達一成五；而近年鄰近地區如新加坡等都致力發展貿易市場，競爭加劇恐進一步影響就業。

此外餐飲、零售、酒店等因防疫措施大受影響的服務業，亦分別減少萬多個就業職位，影響不少人飯碗。而人類保健服務、資訊科技服務、地產等行業就業職位則「疫市」增加。

另一方面，部分行業職位空缺急增，例如教育行業就業規模本身正在擴張，加上受移民潮等影響，最新空缺多達7,441個，創有紀錄以來新高。至於醫療行業估計亦因市場需求提升，而錄得多達5,864個空缺。