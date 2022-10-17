港人開心指數升至5年新高　12至18歲最不快樂　這年齡組別最開心

和富社會企業新一份「香港開心指數調查」顯示，2022年港人開心指數升至近5年新高，對政治及社會狀況等外在環境滿意度亦增加。惟當中12-18歲青年人開心程度大跌，並且越來越多港人有抑鬱情緒，每2人中有一人有輕度至嚴重抑鬱症狀。



調查由和富社會企業委託東華學院護理學院進行，於今年8月5至18日共收集到1,147份有效網上問卷。結果顯示，本港「整體開心指數」由 2021年的6.44分稍升至6.59分，回升至2018年水平。

然而，不同年齡組別的差異明顯，12-18歲青年人開心指數由去年6.29分下跌0.22點至5.93分，成為最不開心的一群；另外45至54歲人士分數亦由6.65分降至6.36分。至於55歲或以上人士開心指數就由6.74分進一步上升至7.16分，分數遠高於其他年齡組別。

調查顯示，開不開心亦有「貧富之分」，其中月入超過10萬元的人士開心指數高達7.32，而月入少於1.5萬元的人士，平均只有6.39分（註：報告提醒收入超過或等於6萬元的受訪者人數少，與其他組別的差異亦不具統計學的顯著性）。

此外，港人對外在環境的滿意程度上升，包括對政治及社會狀況、政府施政、公共醫療、治安、信任政府處事程度等方面，而對經濟、自己住屋狀況、娛樂康體設施、媒體等方面的滿意度則下跌。

雖然受訪者自評的開心指數上升，但整體而言，有抑鬱情緒症狀的受訪者比例增加，有輕度抑鬱症狀比例達32%，輕度抑鬱症狀比例達23%，合計達55%，即每2個人中便有輕度至嚴重抑鬱症狀。