港人智商│2022年全球智商排名　十大多在亞洲　港人平均智商減？

香港人出名精醒目，在全球之中又是否最高智商的一群？芬蘭智力測評機Wiqtcom Inc發表2022年底全球其中107個地區的智商（IQ）數據，香港排名第7，較年中排名倒退一位，而上次的榜首台灣亦被這地區取代！

究竟香港平均智商是多少，最新全球平均IQ是多少，IQ最高的地區又是哪裏？先做個小測試，再一一話你知。



數據（註：為2022年12月27日數據，下同）顯示，2022年底全球平均智商為99.68，本港排名由第6降至第7，平均智商就由110.91稍減至110.36。

各地排名較之半年前變化不少，其中日本以112.42的平均智商取代台灣登上榜首，而排第2的台灣平均智商則由上次的113.56降至111.05。

第3至10名依次為韓國、匈牙利、意大利、伊朗、香港、塞爾維亞、芬蘭、意大利及越南。

值得注意的是，上述結果僅反映有參與測試的人群的平均水平，各地參與率不一，或影響評分結果，例如年中排行榜公布，Wiqtcom Inc就提醒，因為台灣測試樣本數目較少，且似乎主要由聰明的人群參與測試。此外，這次測試未有包括所有地區，例如內地就未在測試範圍內，同時智商測試種類繁多，每種測試數據都未必全面，宜參考更多不同研究。