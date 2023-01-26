兔年｜本港去年進口逾千隻活兔年增一倍　進口兔肉、兔圍巾有咁多

今年是癸卯兔年，兔子除了是寵物外，亦被製成兔肉食物、兔皮或兔毛製品等。根據統計處數據，2022年首11個月的進口活兔及野兔數量達1,179隻，較上一年度增一倍。另外，去年的兔皮或兔毛衣物進口量亦上升，其中兔皮或野兔皮圍巾及披肩更增加3倍。



兔子是受港人歡迎的寵物之一，去年首11個月本港進口活兔及野兔達1，179隻，較2021年增加逾倍。根據過往立法會文件，撇除貓狗以外，穴兔是2019年進口量第二高的哺乳類動物，僅次短尾侏儒倉鼠。其他進口量較高的哺乳類動物均是鼠類動物，包括小毛足鼠、黃金倉鼠、長尾毛絲鼠等物種。

撇除寵物外，進口香港的相關貨品還包括皮草及食用肉，去年兔皮或野兔皮圍巾及披肩進口量較2021年增近3倍，達1.1萬條。兔皮或野兔皮外衣及短上衣亦有1.4萬條，連計兔毛製的針織或鈎織毛緊衣、套頭衫、開襟衫、背心及類似製品，總達2.6萬件，較2021年增14%。

至於肉類方面，兔肉是不少國家常見的食物，雖然本港進食兔肉的情況較不普遍，但過去十年間曾兩度進口超過10萬公斤兔肉，2020年亦錄得5.3萬公斤，而去年則跌至973公斤。