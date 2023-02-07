八大教員離職率7.4%創25年新高　科大流失率勁升　城大走最多人

大學教育資助委員會早前公布，2021/22學年八間資助大學（UGC大學）合共有361名教學人員離職，教員離職比率達7.4%，皆創25年以來新高；重災區嶺大離職率達11.6%、科大達10%，其中科大離職比率更較去年的4.5%倍增，原因為何？



教資會紀錄顯示，離職率於回歸前1995/96及1996/97學年曾高達9%或以上，其後逐步回落，並且多年來未曾重上7%以上水平，直至2021/22學年錄得7.4%的25年新高。

上學年嶺大離職率達11.6%，是八大之中最高，139名教員中有16人離職。其次是離職率達10%的科大，去年555名教員中流失56人，較前一學年流失24人倍增。而浸大及城大離職率亦分別高達9.8%。

而按人數計，城大多達77名教員離職，遠超其他院校，並已連續兩個學年都流失超過70名教員。其次是理大，去年流失64名教員。

比較離職率按年變動，八大之中有六間院校的離職率按年上升，其中科大比率由4.5%躍升5.5個百分點至10%，而浸大亦由5.8%上升4個百分點至9.8%。嶺大2020/21學年離職率高達18%，至上學年回落至11.6%。教大離職率亦由7.1%降至6.6%。

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就教員離職人數按年倍增的情況，科大早前回應《香港01》指，該院校一直積極延攬人才，每年大學亦同時有教員因完成合約、年屆退休年齡或個人考慮等各項因素而離職，整體而言，過去5個學年新入職教員的數目較離職的為多。該校稱隨港科大（廣州）於2022年9月開幕，部份科大清水灣校園的教員於2021/22學年離職並加入港科大（廣州），科大亦已進一步推出多項措施，包括更具彈性的退休政策等，以吸引和挽留人才。