預算案｜抗疫3年埋單逾6000億　港人均9萬元　未來要壓縮開支？

【預算案2023 / 派糖 / 退稅】財政司司長陳茂波早前表示，疫情3年抗疫及紓困開支達6,000多億元，數年來的擴張性財政政策，令財政儲備大減，未來有需要壓縮開支，市民有可能要分擔額外稅項。

「01研數所」翻查政府文件，發現3年來相關開支預算涉約6,496億元公帑，相當於人均約8.9萬元。當中約13.5%用於抗疫及前線人員津貼，而紓困補貼支出佔比則高達八成，其中又有四成流向商界。到底這些支出具得分布如何？哪些行業獲得最多補貼？



政府資料顯示，過去3年六輪防疫抗疫基金、防疫抗疫基金督導委員會批出項目、三份預算案抗疫紓困措施、醫管局額外撥款等，合計涉及逾6,490億元公帑（註：均為預算數字，最終支出金額尚未公布）。

若由全港市民攤分，即人均約8.9萬元，但3年來真正「全民到手」的補貼就有2020年的派1萬元「現金發放計劃」、2021年5,000元消費券、2022年1萬元消費券，即合共2.5萬元。其他補貼多以非現金方式發放，例如3個財年的薪俸稅、差餉寬減、住戶電費補貼、額外公共交通補貼、以及特定群組如綜援戶、考生的額外津貼等。

具體而言，疫情相關開支主要有四大流向，分別是佔比高達八成的紓困開支，合計達5,434億元，而直接用於抗疫的開支估算約782億元，提供予前線抗疫人員的津貼約95億元，餘下有約189億的應急款項及其他支出。

首先是涉及最大筆公帑的紓困支出，翻查資料，過去3年港府共推出逾150項紓困措施，其中市民受惠措施預算金額合計逾3,200億元（21項措施），商界及行業受惠的措施預算約2,199億元（138項措施）。市民及商界可獲補貼金額比例約為6:4。

哪些行業補貼最多？未計所有行業均可申請的保就業津貼、稅項寬減等，以餐飲業至少有230億元針對性補貼最多，其次是運輸及航空業106億元，零售業56億元等，這些均為規模較大、就業人數較多的行業。

至於最受影響的行業，例如接近冰封的旅遊及酒店業，估算補貼金額逾38億元，而疫情下不時停開的食肆及表列處所補助就有約193億元。

抗疫直接開支方面，30多項措施可分為醫管局額外撥款166.8億元，病毒檢測至少預留176億元（註：包括預留用於全民檢測的預算，惟最終未有推行）、隔離檢疫設施至少預留168億元、接種疫苗預算約142億元，以及其他支出就包括支援口罩生產、設立緊急警示系統等。

隨著港府撤銷隔離令，隔離設施的使用安排成為社會焦點，有指部分將改為青年旅舍。政府去年向防疫抗疫基金注資120億元，興建9個俗稱「方艙醫院」的隔離治療設施，現時僅餘竹篙灣仍在使用，7個已轉為備用狀態，至於落馬洲河套區應急醫院於去年4月完工後一直未啟用。