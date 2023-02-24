電視調查│造星、聲夢掀電視熱助長追星？　ViuTV觀看排名超無綫J2

《全民造星》、《聲夢傳奇》等選秀節目近年成為社會話題，通訊事務管理局早前公布免費電視牌照檢討及意見調查，兩大節目引起不少討論，包括有意見指《造星》鼓吹年輕人荒廢學業、《聲夢》不應將16歲或以下參賽者捧為明星等，可謂「人紅是非多」。

此外，受節目掀動的熱潮下，每天觀看電視達4小時的「電視精」比例回升，ViuTV已超過無綫J2、明珠台等，成為本港觀眾最常看的頻道第3位，僅次於TVB兩大王牌台，至於觀眾最常看節目竟是這一類！



觀眾最常看的頻道前三依次為無綫翡翠台、無綫新聞台、ViuTV。（資料圖片）

觀眾最常看的頻道前三依次為無綫翡翠台、無綫新聞台、ViuTV。（資料圖片）

調查由通訊局委託機構於2021年10月至2022年1月進行，共訪問1,712人。結果顯示，每天都收看免費電視的觀眾比例降至70.2%，較2009年85.6%減少15個百分點。不過，每天觀看時數超過4小時的高收看量「電視精」比例由2017年18.2%回升至23.6%。

近年多了免費電視台加入競爭，觀眾最常看的頻道前三依次為無綫翡翠台、無綫新聞台、ViuTV。至於無綫其餘頻道包括面向年輕觀眾的J2，以及財經資訊台、明珠台等則排第4-6位，而有線電視旗下的HOY TV就排第7位。

最受歡迎的節目類型方面，前三名分別是新聞、劇集，以及「旅遊、清談和飲食節目」。至於話題之作如《造星》、《聲夢》所屬的「名人、才藝和綜藝節目」則排第5位。

近年選秀節目發掘不少樂壇新人，例如經《造星》出道的組合MIRROR、COLLAR帶起追星熱潮，而「聲夢幫」炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）等均人氣高企。

兩台的選秀節目成為焦點，調查收集到的公眾意見中亦有不少討論，有意見指「造星選秀節目愈來愈多，誘導青少年高額消費及集資賣廣告為偶像造勢」。而對於ViuTV及《全民造星》，有意見指節目「鼓吹年青人荒廢學業、發明星夢」、「節目有太多男團出現，題材內容亦不斷重複」，又有指劇集《大叔的愛》引起同性戀議題爭議。但亦有人欣賞選秀真人騷「重振香港娛樂圈，讓香港娛樂圈再次成為焦點」、「建議開設以現時人氣男團作主題的自家電視頻道」。

對於無綫及《聲夢傳奇》，有人批評選秀比賽「把年齡 16 歲或以下的參賽者捧為明星，嚴重影響青年人心智，令在學青年沉迷明星夢，荒廢學業」，亦有人讚好指「音樂節目大改革，令人耳目一新」。另外有人提出「《東張西望》和《愛．回家之開心速遞》等節目有太多植入式廣告」等。