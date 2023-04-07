美調查料復活節人均開支增13%　食品最多　世界最大復活蛋在這地

復活節將至，美國零售聯合會調查指出，預計今年復活節美國人均開支相等約1,500港元，較去年增加13%，逾九成人將花費於食品和糖果。其中，逾四成18至24歲受訪者表示視復活節購物為社交活動，佔比為所有年齡層中最高。即看各國復活節慶祝紀錄！



根據美國零售聯合會2023年復活節支出調查，預計今年全美復活節總消費達240億美元，相等約1,884億港元，較去年增加15%，其中人均開支達192美元，即約1,507港元。

消費類別中，大約九成人會購買糖果和食品，六成半會買禮物，另外約五成會買服飾和裝飾。按金額比較，食品的金額最高，男性和女性分別會花費約487港元和432港元在食品，糖果則排行第二。

對復活節的態度方面，愈年輕的受訪者，愈多人表示視復活節購物為社交活動，逾四成18至24歲的受訪者視此為社交活動，佔比最高。

另一方面，各地有不同慶祝復活節活動，根據健力士世界紀錄，現時全球最大的裝飾復活蛋位於巴西波梅羅迪鎮，高15.02米、真徑8.82米，製造過程長達48天，而最大的朱古力復活蛋和復活蛋樹則在意大利。

此外，歐洲不少地區有復活節吃十字包習俗，全球最貴的十字包是在1829年烤製，並在2000年英國古董展上以155英鎊售出，以當時約1英鎊等於12.8港元換算，該十字包相等於1,800港元。