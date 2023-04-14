復活節旅遊熱度超疫前水平　曼谷及大阪成熱搜　機場出境只佔一成

復活節假期過去，今年復活節前後外遊港人急增，假期首日出境人數接近40萬人次，4月1日至12日累計出境及入境人次各達300萬，為疫情以來高峰。港人旅遊意欲恢復，即看港人今個復活節大多去哪地旅遊！



Google趨勢顯示，今年復活節前後與旅行相關的網絡熱度急升，早在3月份的網上搜尋趨勢已升至近五年最高，超過疫情前水平。

根據入境處數據，清明節前一日（4月5日）的出境人次達33.9萬人次，較4月4日增55%。復活節假期首日（4月7日）的出境人次更達39.5萬人次，較一日前升40%。而復活節假期最後一日（4月10日），入境人次約為48.6萬。

由4月1日起，截至4月12日，累計出境人次為302.6萬，入境人次為293.3萬，相信可反映期間有不少港人外遊。

在300萬出境人次中，約七成經高鐵西九龍、紅磡、羅湖等口岸出境，經機場和港珠澳大橋則各有約一成，其餘11萬人次經港澳碼頭出境。

到底港人去哪地旅遊？雖然各地政府未有公布最新港人入境數字，但根據Google趨勢，最多人搜尋的地點依次是曼谷、大阪、倫敦、路氹、東京、台北、上海、深圳、馬尼拉、福岡，累計最多港人搜尋的旅遊國家是日本、內地和泰國。