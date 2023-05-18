搶人才｜企業研發GDP佔比僅0.4%遠遜深圳　工商界留人才有幾難？

港府近年銳意發展創科，並於去年底制定《香港創新科技發展藍圖》訂明今後方向。據新一份立法會《數據透視》，2021年本港工商企業研發開支佔本地生產總值（GDP）比率僅約0.41%，落後於深圳、台灣、新加坡等鄰近地區。至於「搶人才、留人才」方面，近年本港研發人員數目穩步增長，惟人數佔整體勞動人口仍不足1%，其中工商界更面臨人才流失困境。



據立法會文件，近年本港研發總開支持續上升，由2017年約217.6億元增至2021年約278.3億元，但研發總開支佔GDP的比率仍僅0.97%，較不少其他發達地區落後，而《藍圖》已定下目標，計劃於2030年將上述比率提升至2%。

值得注意的是，本港研發總開支中，由企業即工商業機構主導的比重雖然高達42%，不過所涉金額僅佔GDP的0.41%，這個比率遠低於深圳（5.16%）、韓國（3.79%）、台灣（3.18%）、新加坡（1.37%）等鄰近經濟體。原因包括本地市場規模有限、科技產業群未成熟，以及投資回本期長等。

而統計處調查發現，2021年本港工商企業中，只有約2,072間機構有進行產品創新、約970間機構有進行業務程序創新，有進行產品或業務程序創新的機構，佔整體受訪機構比例僅約1%，而產品創新所帶來的收益，只佔相關工商機構單位業務收益約9.3%。

港府疫後出招「搶人才」，而近年亦推出多項培育本地研究人才及吸引外來人才措施。數據顯示，本港研發人員數目近年穩步增加，不過人數佔整體勞動人口仍不足1%。不同機構中，高等教育機構聘用較多研發人員，比例約60%。而工商業機構則自2020年起，連續兩年出現研發人員流失情況，累計流失5.4%，工商界所聘用研發人員佔整體研發人員比例降至34.7%，反映工商界在「留人才」方面遇到困難。