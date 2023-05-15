全民造星5｜盤點歷屆討論熱度　女團賽前呼聲最高　呢屆最少關注

ViuTV《全民造星V》今晚（15日）首播，由2018年至今已舉辦五屆《造星》，組合MIRROR、COLLAR、ERROR等成員均透過節目為人所熟悉，吸引不少網民關注。最近一年各男團女團的人氣有下滑趨勢，到底連帶今屆比賽的網上熱度有多少變化？網民最關注甚麼？



根據Google搜尋趨勢及社交平台互動量，《造星V》的關注度及討論度於4月底的音樂影片發布時最高，隨著節目播映日期漸近，搜尋量再次上升，但Facebook和Instagram討論情況則未見踴躍。

+ 2

播出前一週，網民熱搜記者會、節目表、名單等資料，其中《造星II》亞軍張天賦的熱度更飆升。另外，網民亦同時搜尋參賽者以外的歌手，包括樂壇新人魏浚笙（Jeffrey）及張天穎、《中年好聲音》冠軍周吉佩，以及填詞人鄭國江也榜上有名。

比較五屆《造星》前的網上關注度，《全民造星IV》的搜尋趨勢最高，由播出前到播出後都是歷屆最高。最低的是首屆《全民造星》及《全民造星III》，但《全民造星III》的關注度在節目播映後期急升，排第二位。而今年賽前的關注度暫時僅次上屆。

歷屆參賽者方面，由首屆《全民造星》出道的MIRROR及ERROR成員，以及第二季的張天賦（MC）人氣最高，其次是由《全民造星IV》出道的COLLAR成員。

每屆《造星》都為往後參賽者累積不少人氣，在人氣最高的150位歷屆參賽者中，逾四成屬《全民造星IV》，近兩成半屬《全民造星III》參賽前已出道的藝人。《全民造星II》最少，整體少於20人。