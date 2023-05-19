蚊季殺到！4月蚊患指數7.5%創10年新高　西貢屯門最多│附蚊患地圖

今年蚊季或提早殺到！食環署公布，4月份全港白紋伊蚊誘蚊器指數為7.5%，不但遠高於去年同期水平（2.2%），更是創下近10年以來最高紀錄。而在全港64個監察地區中，有6個分區蚊患已超警戒水平，更有多達八成分區情況較去年惡化。即看哪區蚊患最嚴重，而你附近又是否有蚊患黑點？



尚未踏入炎夏，蚊患指數已率先飆升。食環署指，上月誘蚊器指數達到二級水平，顯示監察地區內白紋伊蚊的分布情況頗為廣泛。而翻查近10年紀錄，即使每年數字有一定波動，但以往4月指數從未高於6%。

今年4月有6個分區誘蚊器指數已達警戒水平，明顯較以往的4月多，其中2022年4月並沒有任何達到警戒水平，2021年亦只有兩區達三級水平。

至於哪裏蚊患最嚴重呢？位於西貢的牛寮及木棉山分區，4月誘蚊器指數55.3%，是唯一一個達四級水平的分區；另有5個分區達到三級水平，包括西貢市中心、屯門西、掃管笏，以及位於市區的荃灣西、荔景，當區市民或要多加注意。

截至4月的指數顯示，八成分區（51個）的蚊患情況均較去年惡化，其中牛寮及木棉山最為誇張，該區去年4月誘蚊器指數為10%，今年同月升逾四倍至55.3%。另外掃管笏、西貢市中心指數亦分別升超過30個百分點。

⬇️最新全港蚊患地圖⬇️

（註：上圖地點標誌代表區域大概位置，並非誘蚊器實際位置；分區範圍可在此查閱）