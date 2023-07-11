MIRROR成員Threads排名洗牌Edan先跑出 AL、姜濤追蹤少IG咁多？
【Threads / MIRROR / Meta / Instagram】由Meta推出的Threads近日掀起熱潮，短短數日用戶人數已超過1億，就連男團MIRROR多名成員也都緊貼潮流，搶先加入Threads與粉絲互動。當中Edan呂爵安成功突圍，追蹤人數暫時領先全團；而擁有過百萬Instagram（IG）粉絲的Anson Lo盧瀚霆及姜濤，由IG到Threads的粉絲「轉化率」竟是全團最低！
截至7月10日上午10時，呂爵安的Threads追蹤人數已達到11.1萬，第2名的盧瀚霆則有約10.2萬，第3名姜濤有約8.65萬。呂爵安近期非常活躍，他有份參與的綜藝節目《膠戰S3》近期熱播，加上他是全團最勤力於Threads上發文的一位，難怪成為今期「人氣王」。
Edan呂爵安Threads 追蹤數:11.1萬
Anson Lo盧瀚霆Threads 追蹤數:10.2萬
Keung To姜濤Threads 追蹤數:8.65萬
Jer柳應廷Threads 追蹤數:7.65萬
AK江𤒹生Threads 追蹤數:7.17萬
Stanley邱士縉Threads 追蹤數:5.19萬
Lokman楊樂文Threads 追蹤數:5.1萬
Jeremy李駿傑Threads 追蹤數:4.92萬
Frankie陳瑞輝Threads 追蹤數:4.48萬
Tiger邱傲然Threads 追蹤數:3.82萬
Alton王智德Threads 追蹤數:2.33萬
而MIRROR成員在IG及Threads上的排名亦出現「大洗牌」，擁有過百萬IG追蹤者的盧瀚霆及姜濤，於Threads中排名跌落第2及第3名外，其他成員亦見「執位」。
至於比較各成員由IG到Threads的粉絲「轉化率」，即各自Threads追蹤數佔IG追蹤數的比例，盧瀚霆及姜濤的「轉化率」均不到10%，暫時是全團最低；Jeremy李駿傑、Stanley邱士縉則是最高。（註：MIRROR成員Ian陳卓賢尚未開設Threads專頁）
Threads是甚麼？
由Facebook的母公司Meta推出，附屬於Instagram的社交平台，就連MIRROR成員也有使用，即看各人追蹤數…
MIRROR成員Threads追蹤人數排名？
截至7月10日上午10時，呂爵安的Threads追蹤人數已達到11.1萬，至於第2名的盧瀚霆則有約10.2萬，第3名姜濤有約8.65萬，其他成員…