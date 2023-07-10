私家車路試排期等足300天　及格率僅三成　不滿結果投訴創9年新高

在香港考取車牌絕非易事，不但排期時間長，及格率亦相當低！最新數字顯示，私家車路試最新輪候時間約300天，而及格率只有30%。運輸及物流局早前書面回覆立法會時亦透露，去年路試結果投訴個案達314宗，創下2014年以來新高；運輪署正研究增加路試數目、考試錄影等可能性。



據運輸及物流局資料，截至今年5月底，全港有逾10萬人輪候各類駕駛考試路試，當中私家車合併試（30,351人），以及輕型貨車合併試（29,967人）的輪候人數最多。

截至2023年7月5日17:35的駕駛考試輪候時間（運輸署網頁）

報考人士眾多，但運輸署每年僅安排約167,000個路試，即每個工作天平均約700個。部分考試類別的輪候時間長達300天，其中私家車路試（九龍及新界區）最新考期（尾期）就需等到2024年5月。

考牌難以「1 take pass」，運物局數據顯示，私家車路試合併試及格率僅30%，輕型貨車更低至26%。及格率最低的是小型巴士，只有16%。局方指，現時及格率與最近十年的平均及格率大致相若。

有關路試結果的投訴數字有上升趨勢，2022年多達314宗，創下2014年以來新高。針對投訴情況，局方表示，運輸署不時檢視駕駛考試相關安排，並推出改善措施，包括正與廉政公署一起檢視考牌主任上班報到安排，以期在確保考試制度公平同時，增加路試數目，預計檢視工作將於今年第三季完成；另外亦正就駕駛考試進行錄影和相關考慮進行可行性研究。