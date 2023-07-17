全民造星5｜Nathan退賽成焦點　今屆是非多但網絡關注度跌咁多！

《全民造星5》總決賽昨晚（7月16日）播出，冠軍由大熱門Lyman香胤宅奪得，同分的KC黃家灝因網上投票排名較後而屈居亞軍，季軍由唱將亨仔陳鎮亨奪得，但決賽夜焦點就似乎落在退賽的Nathan魏念恩身上。網絡數據更顯示，今屆《全民造星》雖是非不斷，但整體受關注度已較往屆回落！



魏念恩原是十強大熱之一，比賽初期女友Jessie輕生，他當時有到靈堂送別已故女友，但未透露內情。其後Jessie家屬於總決賽前接受《香港01》訪問，表示於Jessie與Nathan的手提對話內容中發現，Nathan在拍拖以至提出分開一段時間後，曾多次向Jessie借錢，更曾要求Jessie刪除Instagram上所有他的照片，Jessie最終於5月17日墮樓輕生。

報道刊出後，不少網民嚴詞批評Nathan做法，Google搜尋數據顯示「Nathan」搜尋量一度高於「全民造星」，而Nathan最後於決賽前半小時宣布退賽。其他參賽者包括奪冠的香胤宅以及亞軍黃家灝，則於比賽中後段才成為搜尋焦點。

今年決賽安排參賽者與《造星》同門師兄師姐同台表演，其中《造星3》的Karen龔柯允、原定與Nathan合作演出的Manson張進翹均成為熱門搜尋。至於今年十強的Snoopy詹仕偉、Ash盧信宥亦吸引不少人關注。

回顧各屆《全民造星》，第3屆及第4屆網絡熱度較高，而今屆搜尋熱度值明顯回落（註：7月數字僅暫時值，而以決賽前一個月比較，今屆熱度仍較第3屆及第4屆的決賽前月低）。