DSE｜SEN考生年增13%　去年696人獲「33222」　讀大學比例是？

今屆文憑試已放榜，除了幾位狀元備受關注外，亦有一班有特殊教育需要（SEN）的考生比一般人更加努力，克服身體障礙應試。今年共有近3,900名有特殊教育需要的學生報考文憑試，包括特殊學習障礙、精神問題、身體障礙等，佔全體日校考生約9%。近年社會對特殊教育需要的關注提升，到底這群學生的面貌是怎樣？文憑試過後繼續升學的學生比例又如何？



先了解文憑試SEN考生的升學去向 ▼ ▼ ▼

根據教育局2022/23學年最新統計，現時全港有63間特殊教育學校，在讀中學生達4,479人。除特殊學校外，本港亦推行融合教育政策，有約3萬名SEN學生在公營普通學校就讀，累計全港有特殊教育需要的中學生達3.5萬名，較5年前增加33%。由於特殊教育需要不少屬先天因素，相信趨勢反映家長和學校對特殊需要的認識日益加深，更早識別更多有需要的學生。

今年文憑試中，有3,898名特殊教育需要的考生獲提供特別考試安排，較去年增加13%。成績方面，以2022年文憑試為例，3,370名考生中，近四成考獲副學士入學要求，即核心科目取得「2222」及一個選修科取得第2級，其中696人更考獲「33222」學士入學要求，佔整體約兩成。

特殊教育需要涵蓋多個類別，受先天和後天因素影響。去年3,370名出席考生中，逾四成屬特殊學習障礙，例如讀寫障礙。其次是2017/18學年起納入SEN類別的精神問題、注意力不足或過度活躍症、自閉症等，另外有約一成半屬肢體、視障、聽障、語障等身體障礙。

有特殊教育需要的青少年離開學校後，生涯發展或遇到不同困難。在2021/22學年，全港共有近3千名有特殊教育需要的大專學生，其中約1,400人就讀學士課程，約1,600人就讀副學士課程，包括教資會資助（八大）、政府資助（職業訓練局和香港演藝學院），以及專上學院開辦的自資學士和副學士課程。