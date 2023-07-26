全球財富及高端生活指數香港排第3　樓價非最貴　這服務消費最高

香港生活指數高，就連有錢人的生活成本也屬世界前列！據瑞士寶盛《2023年全球財富及高端生活報告》，香港是全球高端生活指數第3高的城市，僅落後於榜首新加坡以及第2名的上海；而本港法律服務、住宅、汽車等，更是富裕城市中的「貴中之貴」！



報告指，全球通脹率持續高企，原材料、能源和人力成本等不斷攀升，加上疫情下抑壓已久的消費需求急增，今年全球高端生活物價指數按美元計算上升6%。

亞洲連續4年蟬聯生活成本最高地區，而全球高端生活指數的城市排名中，亦由亞洲城市位列前三，包括新加坡跳升4位，反超香港並登上榜首；上海排第2位；香港由第4位升至第3位。

對於香港富人來說，哪些消費項目是「貴中之貴」呢？報告顯示，香港法律服務費用是全球25個主要城市中最高。而雖然本港樓價按年下跌了2%，但住宅物業價格仍是全球第2貴。

有錢人或許也要面對通脹壓力，報告指，香港高端生活指數較去年上升13%（按港幣計算）；其中酒店套房價格一年上升102%，精緻餐飲亦貴了45%。另外，由於本港燃料、豪華車輛牌照費用等十分高昂，在香港「養名車」是全球數一數二貴，相關費用更按年上升30%。

註：城市排名是基於瑞士寶盛高端生活指數分析全球25個主要城市一籃子商品和服務價格，追蹤各大城市高淨值人群在維持「美好」生活方式的相對成本。

