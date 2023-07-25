貧窮戶收入低過10年前　貧富懸殊卻改善？統計處2大原因解謎思

過去10年香港確實出現貧者越貧、富者越富的情況！統計處數據顯示，本港收入最低的10%住戶，每月收入中位數由2011年的2,070元，下跌2.3%至2021年的2,020元；而收入最高的10%住戶，月入中位數則由9.5萬元，上升37%至14.2萬元（均不包括外籍家庭傭工，下同），而貧富懸殊竟然有所改善！到底背後原因是甚麼？不同組別的收入變化情況又是如何？而你的家庭收入又算高定低呢？



據統計處《2021年人口普查主題性報告：香港的住戶收入分布》，2021年全港家庭住戶每月收入中位數為27,320元，高於2016年的24,890元及2011年的20,200元。

統計處數據顯示，本港收入最低的10%住戶，每月收入中位數由2011年的2,070元，下跌2.3%至2021年的2,020元。（資料圖片）

若將全港住戶按收入低至高分為十等分，收入最低的10%住戶，月入中位數為2,020元，較2016年（2,560元）及2011年（2,070元）倒退。而其餘9個收入組別的住戶，月入中位數均持續上升，當中收入最高的10%住戶，月入中位數更由2011年9.5萬元，升至2016年112,450元及2021年130,070元。

為何會出現貧者越貧的情況？背後原因或可參考報告對收入分布趨勢的分析。報告指，在人口高齡化和生育率偏低等影響下，本港長者人數持續增加，導致無從事經濟活動住戶增加，而小型住戶日益普遍亦令住戶平均工作成員減少，導致更多低收入住戶出現。此外，經濟和勞工市場情況及就業模式變化亦會影響住戶收入分布。

報告指，在人口高齡化和生育率偏低等影響下，本港長者人數持續增加，導致無從事經濟活動住戶增加，影響收入分布。（資料圖片）

例如在2021年，收入最低的10%住戶中，平均每個家庭只有1.6個成員，低於全港水平的2.7人。這個組別中，65歲或以上長者人口比例高達41.1%，較全港水平（約19.9%）高出1倍；由於不少長者已經退休和沒有職業收入，這些家庭平均每戶只有0.1個工作成員，而這些因素均會影響收入水平。

報告亦指出，稅制及社會福利是本港重新分配收入的重要機制之一。稅務方面，收入最高的10%住戶，2021年平均每月稅款支出為20,870元，遠高於收入最低10%住戶的600元，達致一定程度的收入再分配。再計及教育、房屋和醫療等福利轉移後，收入最低10%住戶平均月入為9,020元，是原本收入的385.4%；而收入最高10%住戶平均月入則降至16.9萬元，為原本收入的91.5%。

本港貧富懸殊情況備受關注，統計處編製的堅尼系數由0.414跌至0.397，情況似乎較10年前有所改善，不過這是由除稅及福利轉移後住戶人均收入情況得出，只反映收入經再分配後的情況。