本港各行業時薪比併　這行業仲高薪過金融　即睇你人工算高定低！

統計處發布專題文章《2011年至2022年每小時工資趨勢》，指在過去12年間，本港打工仔每小時工資（下稱「時薪」）中位數由52.4元，上升47.6%至77.4元，年均升幅3.6%，惟近年升幅放緩，且男女薪酬差距持續擴大。至於哪個行業時薪最高？升幅最勁？你的人工在行業中算高定低？以下即看最新統計數據。



2022年本港僱員時薪中位數77.4元，達到這個水平即較半數打工仔高⬇️⬇️⬇️

專題文章指，2012至2019年間，整體僱員時薪中位數按年升幅介乎3.6%至4.9%。及至2020年起，疫情嚴重干擾本地經濟活動，令打工仔時薪中位數按年升幅於2020至2022年間減慢至介乎1.8%至2.2%。與物價升幅比較，這12年間的時薪中位數達3.6%的年均增長，高於同期綜合消費物價指數2.5%的年均增長。

政府於2011年5月首度將法定最低高資訂於每小時28元，經過數次調升後，至2023年升至每小時40元。數據顯示，人工較低的打工仔於這些年間有較高的時薪增長，例如位於第10個百分位數的打工仔，時薪年均升幅達4.1%，高於其他工資水平較高的打工仔。不過，較高薪僱員或能獲得更多屬賞贈性質的花紅及津貼等，這些均未涵蓋在統計範圍內。

時薪分布百分位數可理解為：假設將100名打工仔，按時薪水平由低至高排，排在第10名的即第10個百分位數。



到底哪一行時薪最高？以2022年水平比較，「教育及公共行政（不包括政府）」時薪中位數達136.6元最高，其次是「金融及保險」（115.9元）、「電力及燃氣供應；污水處理、廢棄物管理及污染防治活動」（112.5元）等。

升幅方面，「物業管理、保安及清潔服務」，以及「建造業」的時薪中位數年均升幅最高，分別都達4.8%，「餐飲服務」年均升幅亦達4.7%；而這些行業均是時薪水平較低的行業之一，低基數效應或致較高升幅。

統計亦透露，本港男女薪酬差距進一步擴大，2011年男性及女性打工仔的時薪中位數分別為57.5元及47.1元，至2022年分別增至86.5元及68.5元；兩者時薪中位數差距由22.1%升至26.3%。按年齡分析，2022年35歲至44歲打工仔時薪中位數最高（$90.9），其次是25歲至34歲（$80.9）及45歲至54歲年齡組別的僱員（$77.8）。