全港14萬街燈1年電費$2.8億　元朗最多　18區街燈密度最多差十倍

街燈為巿民在黑夜中照明，根據路政署數字，全港共有超過14萬支街燈，位於行車道路、行人路和單車徑，當中亦包括一些特色路燈，例如政府試驗中的多功能智慧燈柱、太陽能街燈，以至歷史悠久的中環都爹利街煤氣燈等。究竟全港18區哪區最多街燈？每年用多少電？



根據路政署資料，現時全港有約14萬支路政署管理的街燈，遍佈港九新界。其中，元朗的街燈數量最多，達2.4萬支，其次是北區和沙田區。最少則是黃大仙區，只有2,365支。

若以地區面積計算，油尖旺的街燈密度最高，每平方公里有約600多支街燈，元朗區每平方公里只有約177支街燈，相差三倍，而油尖旺與密度最低的離島比較的話更相差十倍。

統計處數據指，2022年全年街燈用電量為291太焦耳，較上一年度跌0.9%。自2017/18年起，路政署展開發光二極管（LED）更換工程，據路政署網頁顯示，到目前為止，全港一半以上的路燈以及所有高架及路邊道路標誌泛光燈已更換為LED燈，以節約能源。

電費方面，政府預計今年將用2.8億元於公共照明系統，包括街道照明、交通燈、行人天橋自動梯及巴士總站通風設備的電費，較去年增約3000億元。

另一方面，近年路政署開展裝飾及美化路燈、安裝鄉郊路燈、太陽能路燈等，更有智能路燈管理系統。政府現正進行為期三年的試驗計劃，在四個地區（中環和金鐘、銅鑼灣和灣仔、尖沙咀、觀塘和啟德發展區）分階段安裝400支智慧燈柱，現時油尖旺區、灣仔區和觀塘已設有百多支多功能智慧燈柱，記錄氣象、空氣質素、光學雷達快拍等數據。