疫下全球即食麵消耗量上升　去年錄1212億份　中港需求世界第一！

即食麵在世界各地廣受歡迎，食用過程方便且味道選擇多，成為不少人的居家必備品。根據世界即食麵協會（WINA）最新統計，疫情期間全球即食麵需求上升，2022年全球消耗量達1,212億份，較2019年增近14%，其中內地及香港的即食麵需求更是世界第一。到底哪些國家或地區進食最多即食麵？各地熱門食法是如何？即看最新即食麵需求排行榜！



世界即食麵協會（WINA）每年統計全球即食麵消耗量，最新資料顯示去年全球共進食1,212億份即食麵，較上一年度增30億份。若與2019年比較，消耗量增近14%。

比較全球各地，內地及香港的即食麵需求世界第一，2022年合共消耗450.7億份即食麵，佔全球即食麵消耗量約37.1%，其次是印尼、越南、印度、日本等地，消耗量由59億至142億不等。要留意的是，內地及香港的即食麵消耗量是第二位印尼的三倍多，佔全球即食麵消耗量最多。

全球首10個即食麵需求量最大的地區中，越南上升最多，2022年消耗量較2019年增63%。

在香港，若以統計處的即食麵進出口量計算，假設每包即食麵重約100克，2022年即食麵人均消耗量為66份，相等於每週進食至少1碗即食麵。

不同地區發展出不同即食麵食法，單計全球即食麵需求最大的15個地區，最常使用的湯料是雞湯和海鮮，包括香港、印尼、日本、韓國等。至於最熱門的調味品則是香辛料，例如冬陰公湯的檸檬茅、中國特有的桂皮、八角等。