區議會選舉│分析2021年44區投票率　觀塘北最高因這群關鍵選民？

【區議會選舉2023 / 投票率】區議會選舉將於12月10日舉行，為提升投票率，政府早於9月已開展選舉宣傳工作，並推出「區選夜繽紛」等活動。政界關注今屆投票率，區議會現改為44個選區劃界，分析2021年立法會選舉投票情況，投票率最高的選區包括有觀塘北、九龍城北等九龍選區，而具體觀察這些選區，原來都有些共通點，以下即看詳細數據分析。



區議會選舉2023・專頁｜候選人提名追蹤 全港選區分區票站指南及結果

比較44個選區2021年立法會選舉時投票情況，投票率較高的選區多位於九龍，例如如觀塘北、觀塘西、九龍城北、深水埗西；另外是新界西南，例如如荃灣西北、葵通東、葵涌西一帶，分別都有逾三成投票率。

比較44個選區2021年立法會選舉時投票情況，投票率較高的選區多位於九龍以及新界西南，多區都有逾三成投票率。（資料圖片）

而當年投票率較低選區就包括天水圍北、將軍澳南，以及大埔北、西貢及坑口等覆蓋大片鄉郊地區的選區，投票率分別約26%。

至於比較不同齡層投票率，2021年選舉中，年長選民投票率較高，當中61至65歲投票率44%，66至70歲投票率48.5%，70歲以上投票率達45.6%。其次是46至50歲、51至55歲、56至60歲3個年齡組別，投票率均超過三成。

分析各選區不同年齡選民的投票情況，九龍城北、觀塘北、荃灣東南3個選區中，60歲以上選民投票率均超過45%。

至於36至60歲中年選民投票率較高的選區就包括觀塘北、葵涌西、荃灣西北、觀塘西等，中年選民投票率分別都超過34%，其中觀塘北相關投票率更達到39%。事實上，中年選民在整體選民中佔最大部分，觀塘北亦靠中年選民推高區內投票率，成為當年全港投票率最高的選區（以新劃界比較）。