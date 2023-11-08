復常│18區餐飲生意比併　新界2區成贏家　油尖旺晚市1原因跌得傷

疫情後本港餐飲業持續復蘇，但市民用餐消費習慣已有所改變。Mastercard經濟研究所發表「香港經濟鐘」報告，指出遠程辦公趨勢令不少午市餐飲消費轉移至大埔、元朗等住宅區，而沙田、葵青就成為新一批熱門晚餐地點，至於油尖旺及東區就分別因兩大原因而成為輸家。



研究透過從網絡上匯集的匿名開支交易量進行分析，發現在2023年上半年，不論是外出用餐，還是外賣訂單皆有所增加，週末外出用餐亦接近疫情前水平。具體數據顯示，在混合工作模式日漸普及下，包括大埔、西貢、元朗、葵青等新界多區內，今年上半年午市時段消費份額均較疫情前2019年增加。

Mastercard經濟研究所指，2023年上半年，不論是外出用餐，還是外賣訂單皆有所增加，週末外出用餐亦接近疫情前的水平。（資料圖片）

至於中西區、灣仔、東區和油尖旺等主要商業區的相關份額則下降，其中以東區下跌1.4個百分點最傷。報告解釋，遠程辦公趨勢等影響下，東區辦公室空置率增長比率成為全港最高，東區午膳需求亦日益減少。

不過，當多數打工仔重回辦公室後，中西區及灣仔仍然佔據較多午市消費份額，兩區合計佔香港整體的四分之一，分別佔20%和5%。除了核心商業區之外，油尖旺區、東區和葵青區緊隨其後，分別佔13%、11%和9%。

晚市方面，沙田區在該時段消費份額增幅達1.4個百分點，為全港最高。其次為上升1.1個百分點的葵青區，以及各增長0.8個百分點的西貢區、大埔區和元朗區，反映出消費者偏好晚餐地點向新界多區轉移。

相反，晚市時段消費份額降幅最大的是東區、油尖旺和荃灣，分別下跌了1.7個百分點、1.2個百分點和1.1個百分點。油尖旺區是本港主要旅遊區，遊客數量下跌自然會影響區內餐飲消費，但事實上，該區仍然是全港晚市消費份額最高的地區，達17.9%。

▼通關後 不少市民北上飲食消費▼

