【我區我主場】施政報告政策板斧不足林鄭需加大力度回應市民訴求

文： 黃偉信（香港青年專業聯會召集人）

施政報告出爐，許多措施甚具爭議性，例如放寛按揭，引起不少市民認為過於偏重土地房屋政策，以致未能充分回應社會訴求。香港青年專業聯會成員認為今年施政報告未能全面回應市民訴求，而且主打的房屋政策恐怕會帶來強烈的副作用。政府在醫療、青少年政策、政改等領域交白卷，而交通政策亦存有隱憂。以下我們提出一些積極和正面的建議，期望政府能夠參考，在施政報告落實時可以考慮採納。

政府的施政報告的核心理念，大概源於政府認為香港當前局勢不穩，市民對社會不滿，出於未能滿足上車需要，因此大膽推出了放寛按揭貸款措施。這項措施讓首置人士可申請最高九成按揭貸款的樓價上限，由現時400萬港元提升至800萬港元，可申請最高八成按揭貸款的樓價上限，則會由600萬港元提升至1000萬港元。但是，此措施推行的同時，卻未有相應壓抑樓價或增加供應的措施，推出後恐怕未見其利，先見其害，反而推高了樓價，現時800萬以下的樓價因需求增加而大幅上升。而且，萬一未來經濟轉差，社會出現失業危機，屆時樓價又下跌，恐怕這群於樓價高位時「高追上車」的人士都會變成負資產。 本會提醒各位準備入市嘅市民要做好風險評估。

（羅君豪攝）

這項措施也許能一定程度為二手樓市場鬆縛，皆因目前二手樓交投量遠不及新樓，主因就是新樓能提供發展商作二按的貸款計劃。市民多了選擇，但更有利的相信是業主及發產商。有關措施背後，更似乎是隱藏了透過樓市「招安」專業年輕人士的目的。雖然按揭保險門檻降低了，但基於風險管理考慮，銀行並未表明會跟隨按保改變其沿用壓力測試。反之，有市場人士認為銀行傾向保持一貫舊有壓力測試。因此，有意入市的買家，我們還是建議他們先到銀行預先批核按揭才簽樓宇買賣合約。

在壓力測試的掣肘下，能夠受惠的大概只有一批有穩定高收入的專業人士，政府的如意算盤相信是吸納作為政治運動重要部份的醫護人士、律師界別，使他們不會想「攬炒」，企圖把政治問題以經濟方式解決。

要解決青年居住問題，就應該優化和加快青年宿舍落成。梁振英政府2012年落實至今已有七年，卻仍未有第一個單位入伙。以房委會與房協的經驗，類似房屋項目一般用五年完成入伙，青年宿舍卻要多達七年。如今主理的民政事務局處理成效不佳。政府應引入業界專業人士，聯合志願機構制訂有效的房屋改劃，並促請發展商加快捐地和興建。

要長遠解決房屋問題以及增加土地供應，長遠就不得不認真研究土地的發展及規劃。回歸了22年，通過收回土地條例收回的私人土地，總數是315公頃（1.8個粉嶺高球場），當中超過60%是用來做渠務工程，只有30%左右是公營房屋，實在是相當不足夠。

施政報告提出，已知會收回的私人土地達到700公頃，其中400公頃會在未來五年內收回，而且大部分用途為公營房屋。這是正確的方向，政府可以分階段進行，但亦應特事特辦，例如成立跨部門小組作統籌，目標是於四年內推出首批新建公營房屋，盡快舒緩未能上樓的低入人士苦況。

施政報告在民生方面亦有許多要加強的地方。例如醫療及兒童福利方面，政府竟沒有就上述兩項重要議題提出任何改善方案。第一是精神及心理病患者，第二是先天性疾病患者的醫療需要及照顧。

現時醫院管理局精神科門診的輪候時間非常長，不少精神病患者都得不到適時的照顧。 正如先天性疾病患者的苦況，現時許多醫療保險都不會為精神病患者及先天性疾病患者提供保障。 然而治療這類病人在私家醫院或診所均費用不菲，政府應成立基金提供金錢援助。

保護兒童方面，現時如果有懷疑虐兒個案，社工一般會將小朋友送到公立醫院兒科病房接受保護及監測。 但是一般社會福利機構及社工在長假期不會工作，因此這班小朋友去多時候會待在醫院一星期甚至更長時間。這樣不但增加公營醫療系統負擔也增加這班小朋友在醫院患上傳染病的機會。政府應成立臨時收容中心給這班懷疑遭受虐待小朋友暫住，減低公營醫療系統負擔。

政府的施政報告於青年政策亦可謂交白卷。今次施政報告未有設青年專章，有關政策只放附篇，難免令人懷疑是輕視年輕人。而反修例運動中，「青年發展委員會」未能預警年輕人對的關注和不滿，可見實有失職，必須作大幅優化，首要就是應增加青年委員比例。如今青年委員於各委員會佔比例不足20%，顯然未能有效溝通。

（余俊亮攝）

政府應設立青年事務專員，更要把青年發展委員會必須改組及優化，增加委員比例，委員除了由社會人士組成外，更有院校管理層代表和學生會代表，組成更多樣化，才能把青年人訴求吸納，轉化成有效政策，以使政府在政策醞釀初期，聆聽到廣泛青年界別的想法作回應。

交通政策是施政報告的一大亮點，除了增加了交通補貼，又提到會加快落實《鐵路發展策略2014》提出的項目，在未來一年邀請港鐵就東涌線延線、屯門南延線及北環線展開詳細規劃和設計，聲稱會使3個鐵路項目早日動工。 其實這三項鐵路項目的可行性及技術研究已經完成一段時間，業界一直等待政府落實這三項鐵路項目的時間表，希望東涌線延線可以2020年開始動工，以配合東涌新市鎮擴展計劃，另亦避免鐵路人才的流失。 但政府除了加快發展進度，同時亦要加強監察機制，以免重演沙中線的醜聞。

整個施政報告，最叫人失望的是，政府對於近日運動中其中一大主要訴求，政治改革，竟然隻字未提。政治問題不能透過經濟手段、或民生去解決。政府應該重新提出新政改方案，讓社會各界討論行政長官及立法會組成方案。例如探討擴大選委會組成、名額，再以一人一票選出行政長官。立法會選舉亦可以探討能否在地區選舉引入優先選擇投票，功能組別能否改為政黨票等，以增加本地政制的民主成份。

只有政制向前走，配合民生的改善，才能逐步回應社會各界的訴求，以及適切地為未來管治帶來穩定及進步的制度。

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