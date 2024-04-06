好市民李婆婆｜前半生桃李滿門　教王維基、梁家榮「練精學懶」

【好市民李婆婆‧上】下周五（12日）將度過85歲生辰的李仲美婆婆，因為夠精靈機警，協助警方智破「認親認戚黨」電話騙案，獲警方頒發好市民獎而成為「反詐女俠」。而這位「女俠」的前半生經歷，亦如劇集情節般豐富，由千金小姐、熱血教師，再轉為在職媽媽，每個人生片段都活得精彩，而最教她難忘應是執教鞭度過的30多個寒暑。



已退休多年的李婆婆向記者回顧教學生涯，說得眉飛色舞。桃李滿門的她隨意說出幾個學生名字，前廣播處長梁家榮、HKTVmall創辦人王維基，都是響噹噹的大人物，但在她眼裏仍是當年的小屁孩，她笑說：「上第一堂我就教佢哋練精學懶！」



好市民李婆婆︱下半場圓明星夢拍《愛回家》 潮玩IG、小紅書集郵

下周五（12日）度過85歲生日的李婆婆在護老院，開心分享其前半生的教學生涯。(夏家朗攝)

▼3月17日 李仲美婆婆獲警方頒發好市民獎▼



香港第一代毛織廠千金 浸會第二屆畢業生

跟李仲美婆婆對話，原以為早前中風、正在康復的婆婆語調會較慢，豈料這位婆婆很精靈，甫打開話匣子，即妙語如珠、字字珠機，婆婆的人生故事就從童年時期說起。她是香港第一代毛織廠的女少東，為家中么女，自然是家人的掌上明珠，她與五位兄姊感情要好，其父親早年從內地來香港後努力打拼，白手興家。

現在街上幾乎都是大學生，想當年能夠考入大學可謂難過登天，不僅要考獲優異成績，還要家中有能力支付學費才可。李婆婆是香港浸會書院（即現時浸會大學）數學系第二屆畢業生，卻謙稱：「都唔係好難考入啫！」但她稱學費的確不是每戶人家都能承擔，以她的學費為例，每月60元，「等於當時一個馬姐嘅人工」李婆婆瞇着眼笑說。

棄父業執教鞭做「爛GAG」老師 第一堂教「練精學懶」

畢業後，22歲的李仲美初出茅廬，沒有傳承父業，卻選擇了為人師表，入職培正小學任教數學和自然科，後來又轉至培道中學任教，直至60歲時退休，她人生中的青春黃金歲月，全都投放在教書與學生身上。如今回憶起那些年的教學生涯，李仲美仍然無悔選了這條執教鞭之路，更笑談與學生的相處之道，「我好少罰學生嘅，啲學生蝦我，即係上堂嘈啲咁多，第二個老師呢佢哋粒聲唔敢出。」

她更分享了一個與學生的笑話，李婆婆說：「嗰陣時冇電腦嗰啲，要打字就係用打字機，咁啲學生失魂計錯數時，我就同佢開玩笑講送部『全能打字機』畀你哋，啲學生就好開心，個個以為有禮物，點知我話即係自己打自己，快啲打吓自己手掌，我話你係咪抵打呀，咁淺嘅嘢你都唔識、咁唔小心，咪全能打自己囉！」記者聞言都忍不住笑了，想不到這位婆婆如此風趣幽默。

畢業於培正小學的前廣播處處長梁家榮，曾是李婆婆的學生，她形容小學時期的梁家榮很文靜、甚少說話，沒料到長大後會當上電視台新聞主播，「靠把口」報道新聞。(資料圖片)

名人學生輩出：王維基攞唔到高分、梁家榮喺班上唔出聲

李仲美多年來深受學生歡迎，桃李滿門，受訪時隨意提起一些學生名字，就如閒話家常，卻都是不可多得的響噹噹人物，例如HKTVmall創辦人王維基、前廣播處長梁家榮和著名舞台劇導演及戲劇導師甄詠蓓等，她笑說：「我上第一堂嘅時候，我話教你哋練精學懶！」所謂練精學懶，並非真的教學生偷懶，而是想指導他們快速心算術，因為算術是要求如何以較「精」的方法去得出答案，例如乘法的速算，就等同很快地完成加數。

提到這些名人學生，記者表現驚訝，李婆婆卻十分淡定地說：「你諗吓我嗰陣時教嗰個梁家榮，你話佢幾大呀，我22歲喺培正教，咁佢嗰陣時都10歲啦，都有71歲啦𠵱家......」話音未落，她又加插一句：「王維基都係我學生嚟㗎！」

王維基亦曾是李婆婆在培正小學任教時的學生，她形容王維基當年：「佢好粗心大意、有啲失魂，攞唔到好高分，得70、80分。」如今王維基已是香港最大網購平台HKTVMALL的老闆。(資料圖片)

「佢（王維基）嗰陣時啱啱住喺我屋企附近，佢唔係好百厭㗎，不過呢就係粗心大意、失失魂魂嗰隻啦，佢係攞唔到高分㗎，佢70、80分嘅啫佢，但係梁家榮嗰啲呢就好仔細嘅......」李婆婆滔滔不絕地說：「梁家榮，我點解記得佢呢？佢舊時喺班度唔出聲㗎，我話點解（長大後）會做新聞報告（新聞主播）呢？覺得好奇怪。」然而，最教她感動是甄詠蓓把她視作恩師。

李婆婆退休前是一名教師，香港舞台劇導演甄詠蓓是她的學生，受李婆婆影響，長大後就讀香港演藝學院。（受訪者提供）

被甄詠蓓視為恩師：讀演藝都係因為你

當年李婆婆教書以外，亦會教學生說故事的技巧、指導他們如何演廣播劇，其中一名學生就因為受到她的啟發，長大後入讀了香港演藝學院，那位學生就是香港著名舞台劇導演、編劇、演員及戲劇導師甄詠蓓了。

李婆婆說甄詠蓓在一次聚會中向她透露「我讀演藝，都係有啲因為你」；她又形容甄詠蓓好有趣及「好靚女」，口才也不錯。時至今日，李婆婆的學生各有不同際遇，甄詠蓓仍會與其他舊同學，定期邀約李婆婆出來見面。

+ 1

中風後不改「貪玩」本色 靠計數保持腦筋靈活

卸下教鞭，李婆婆也是一位開明的好媽媽、「開心果」婆婆與嫲嫲，她的兩名子女自幼都可以隨心所欲，讓他們自行決定前路，她再從旁加以扶助，長女現為美國著名學府的心理學系教授，兒子則從事設計行業。她與身在外國的孫兒更沒有代溝，好動活躍的她熱愛周遊列國，足迹幾乎走遍大半個地球。

不過，自稱「冇時停」的李婆婆終於靜下來了。今年2月初，她在家中突然感到天旋地轉，站也站不穩，原來是中風。她早前在療養院住了一段時間，由於婆婆的老伴已離世，現為獨居，兒子為了其安全着想，索性為她的住所進行大裝修，安裝一些扶手等安全設施，所以現時李婆婆需暫住護老院。

李婆婆中風後雖然身體較弱，出入需要使用助行架，但無礙她的「腦筋急轉彎」。李婆婆笑說沒有任何養生秘方，平日不挑食，更因為懶惰而甚少做運動。但記者認為她的「醒腦」秘方，正正就是「練精學懶」之道。

訪問期間，李婆婆一談到計數便眉飛色舞，不時提到自己從不愛用計數機，閒時就練習速算，更向其他長者推介「醒腦」之道。訪問結束之時，正值李婆婆的遊戲時間，她已急不及待到護老院樓下的長者中心，與其他棋友大玩米蘭棋（又稱魔力橋），看來多動腦就是她仍然十分精靈的秘訣了。

「01心意」與過百慈善團體攜手籌款，讓社區變更美好。立即援助基層弱勢！