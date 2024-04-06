好市民李婆婆︱下半場圓明星夢拍《愛回家》　潮玩IG、小紅書集郵

【好市民李婆婆．下】破獲電騙案的李仲美婆婆，除了是退休教師，現實中亦是無綫電視特約演員。今年剛好入行10周年的她，早前以84歲之齡成為最年長好市民獎得獎者，接受各大媒體訪問，終於榮升「女一」。她的人生下半場，就是要演戲圓明星夢。



李婆婆的銀色旅途，早於小五時演話劇而埋下伏線，憑着腦筋靈活及演藝天賦，近年獲很多導演點名演出，她更在劇集《愛回家之開心速遞》與「根叔」大鬥演技。閒時李婆婆會將自己與藝人的合照放上網，潮玩IG及小紅書做「集郵女王」，她滿意地笑說：「我喺小紅書有成千個friend follow(追蹤)我㗎！」



李婆婆雖然已經80多歲，但仍十分精靈。（夏家朗攝）

「臨時演員都係演員！」周星馳在電影《喜劇之王》的這句經典對白，道出演員必須時刻保持專業。

作為特約演員的李仲美婆婆當然也不例外，訪問時正值護老院午飯時間，早已自行「梳化」（梳頭整理）的李婆婆由職員陪同走出來時，看到攝影師已在準備拍攝，李婆婆即笑說不想被拍到吃飯，「我驚個食相好難睇、唔靚呀」，保持靚樣既是演員專業，愛美亦是女人天性。李婆婆跟記者模擬案發經過時，更刻意返床位取回當天孭過的手袋和挽着環保袋出來拍攝，相當專業。

識穿電騙陷阱扮上當 以演技蠱惑騙徒落網

李婆婆已滿頭花白，但說起話來仍十分精靈，清晰不含糊。她憶述如何與騙徒「交手」時帶點雀躍地說，當時騙徒假裝是她兒子，她就故裝上當，又將騙徒「當仔咁鬧」斥責對方不買智能手機給自己，大罵騙徒「衰仔」。後來騙徒訛稱自己在沙頭角醉酒鬧事被捕，但有警察朋友可以幫忙保釋，但要5萬元保釋金。

精明的李婆婆於是假扮答應騙徒要求，在指定地方交付現金，另一邊廂聯絡警方商量拘捕行動。她及後手持警方提供的金錢，到約定地點將現金交給騙徒，在一旁埋伏的警方隨即上前逮捕騙徒。李婆婆指當日收到騙徒電話時就決定要戲弄對方，得意地道「我就立心要整蠱你（騙徒），你呃我、我又呃返你」。

自小愛演戲「發明星夢」 退休後做「臨記」圓夢

李婆婆年輕時為浸會大學劇社成員，她曾飾演姚克《西施》中的鄭旦一角。（李仲美Facebook）

李婆婆可以反過來「整蠱」騙徒，她自然流露的演技應記一功，原來她在就讀浸會書院（即現時浸會大學）讀書時是劇社成員，一直參與劇社演出直至畢業。李婆婆回味那段青春回憶時指，當時劇社沒有導師教做戲，但成員們甚麼戲都會演，「我覺得好玩」，其中一次他們就為了籌款而演出姚克編寫的《西施》，當時由香港資深演員兼戲劇導師陳有后指導，李婆婆飾演第二女主角鄭旦；他們亦曾演出過經典劇目《雷雨》。

我細個五年班嘅時候，我哋話劇表演，我都試過扮個白爺公，着咗我阿哥件西裝啦，就去買畫。 李仲美

李婆婆退休後仍然生活多姿多采，熱愛旅行、亦畫國畫，但她自稱沒有耐性「坐定定」，並不適合國畫，有一次真的畫到嘔出來。後來，她也成為長者中心常客，與其他長者打乒乓球、學魔術。有一天，中心辦了一個「銀髮夢」計劃，鼓勵「銀髮族」勇敢去追夢。李婆婆收到表格後，想起自己喜歡演戲「扮鬼扮馬」，於是在表格填下了希望成為電影或電視劇演員的夢想。不久，她就接到無綫電視的來電，邀請她簽約成為特約演員。當時她已75歲。

嗰次喺長者中心義工有申請表畀我哋填，叫「銀髮夢」，即係話我哋銀髮一族有咩夢想，咁我鍾意演畫劇，「我就話好啦俾我發下明星夢」 李仲美

由小舞台轉戰公仔箱演技大爆發

李婆婆成為特約演員後出演過不少無綫劇集，如《愛·回家之開心速遞》、《法言人》、《特技人》及《雜警奇兵》等，更有不少對白。李婆婆在拍劇時就表現出她的演戲功力，又能輕易把文謅謅的對白口語化，更有導演因為欣賞她的演技而多次獲欽點演出，「嗰啲PA（助理編導）就話『唔知點解個導演話特登要搵你，指名道姓要搵你』」。

李婆婆記得第一次在公仔箱演出是港台劇集，角色是一名執紙皮的「垃圾婆」。她記得當時曾有人提醒：「如果要做垃圾婆就唔好演啦，你以前做老師走去做倒垃圾，唔好睇呀！」不過，李婆婆毫不介意，反正從未試過當「垃圾婆」，「有乜所謂啫，都未做過咪做吓，推紙皮咋嘛」。她又笑指拍戲時，根木不用落手去推木頭車，都有其他人幫忙，所以一點也不辛苦。

李婆婆在無綫劇集《雜警奇兵》中要摸健碩男士，朋友說笑指她「有水收又有水抽」。（《雜警奇兵》截圖）

另一次很有趣的演出是拍攝無綫劇集《雜警奇兵》，李婆婆雖只是路人角色，但也有幾句對白，劇情需要她靠在「大隻佬」藝員郭子豪的胸口上，並要攬着對方，裝作撫摸其胸肌，一邊放膽讀出對白：「哎呀，你個心口仲舒服過我個枕頭呀」。這一幕情節惹笑，但拍攝時，李婆婆需要放下老師的形象包袱，不怕尷尬地投入演出，而她這個小角色亦得到好評。李婆婆笑說她的朋友看了片段後，都打趣地指她「有水（錢）收又有仔溝（揩油）」。

不過，最令她印象深刻應是拍攝《愛回家之開心速遞》時，與藝人劉丹飾演的「根叔」鬥戲。李婆婆由最初在其中一集中飾演沒有名字的買樓婆婆，與「根叔」爭買樓，對白亦少得寥寥可數；在數年後她再與「根叔」鬥戲，竟已榮升演出該集的女主角「王婆」，扮演隱形富婆。她說拍攝時也頗辛苦，因為其中一幕講述她被水淋，反而記對白對她來說毫無難度，甚少NG，她說劇中演員都讚她厲害。唯獨角色中穿着的戲服過於樸素，令她有點納悶，李婆婆笑稱：「我唔鍾意嗰套衫，唔夠我自己嗰啲靚！」

與明星合照「集郵」 跟上潮流開IG、小紅書分享日常

由於拍戲時容易接觸不同藝人，李婆婆化身「集郵女王」邀請劇中明星演員合照，當中有不少耳熟能詳的藝人，如姜大衞、歐陽震華、「大王」安德尊及馬國明等，連早前成為城中熱話的李龍基，都成為李婆婆的「集郵」目標。她又表示，每一位跟她合照的藝人都很友善；特別提及袁文傑，即使只合作過一次，在走廊上碰到，亦會主動跟李婆婆打招呼。

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與他們合照後，李婆婆就會將相片上傳至Facebook、Instagram等社交平台與朋友分享。本以為李婆婆的社交媒體帳號是由兒子代為管理，一問之下原來是李婆婆主動要兒子教她使用，每一則帖文都是由李婆婆自主操刀，構思文案。她近來更開設了小紅書帳號，「好似都有1,000個friend㗎」。除了分享與明星的合照，李婆婆亦會上傳日常生活中拍攝的相片，緊貼年輕人潮流。

後記：

李婆婆不想被拍攝到食相，於是趁她吃飯時，記者便利用護老院的電視播放《愛回家之開心速遞》其中一集，讓婆婆用「電視汁撈飯」，一邊回味自己演出精湛的隱形富婆「王婆」角色。其間，有護老院職員走來，看到電視畫面一刻震驚不已，「仲美，呢個係你嚟？原來你做『臨記』拍戲？呢集我記得呀，我都有睇過⋯⋯」

不久，又有另一位女職員走來，當看到電視畫面，同樣驚訝地說：「仲美，噚日有個院友同我講，話你上咗新聞，幫警察拉咗騙徒，我以為佢哋講笑，點知原來係真，但原來你仲拍戲㗎？你真係好犀利呀⋯⋯」記者直擊着兩位後輩面對李婆婆才智過人的敬佩與讚嘆一幕，李婆婆則見慣大場面，表現處之泰然，繼續提起雙筷，以「電視汁撈飯」。

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