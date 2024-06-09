端午節｜50「留港長者」與煤氣義工包糉　寂寞獨居婆婆：特別開心

本港近年移民人數增加，產生一班未跟隨子女移民的「留港長者」。中華煤氣與香港基督教服務處日前舉辦「糉有你心」包糉活動，由煤氣義工隊陪伴逾50位「留港長者」一起體驗包糉的樂趣，讓他們感受節日的温馨，提升幸福感。獨居的陳婆婆認為包糉活動很熱鬧，「過節時間子女不在香港感覺特別寂寞，今年一大幫人一起包糉有傾有講，感謝義工及同組的老友記一起合作包糉，特別開心。」



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煤氣公司表示，公有以創新科技支援「留港長者」。在活動上，職員向長者介紹「智醒生活暖萬家」捐贈計劃，為有需要家庭免費安裝智能控制器及智能煤氣錶。

智能控制器和智能煤氣錶採用物聯網(IoT)技術,前者可連接用家現有煮食爐，長者可透過手機監察煮食爐情況，隨時隨地遙距緊急關火，並可同時連接多達八部手機，即使子女身處海外，亦可透過手機遙距關閉煮食爐；智能煤氣錶則具備自動報錶功能，免除長者自行抄錶，當探測到家居有不正常的用量或洩漏，更會自動切斷供氣,進一步確保家居安全。

基督教服務處副總幹事(長者、復康及社區)陳頌皓表示，面對子女移民,「留港長者」重新適應生活轉變，需要各界伙伴同行支持，共同編織社區支援網絡，煤氣公司送贈的智能控制器及智能煤氣錶正是最好例子，讓子女身在遠方亦能照顧父母。

煤氣公司集團環境、社會及管治總監/集團企業事務總監李健明表示，基督教服務處推出的「社區好幫手 — 支援留港長者服務計劃」，協助他們適應生活轉變及提升生活質素。