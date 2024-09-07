港人首成功泳渡北海峽　梁俊曦游足14小時冰水：唔知幾時完最難捱

「已經游咗10幾個鐘，然後仲要對住水流，最慘係唔知道幾時完成......」35歲的梁俊曦（Ryan）於7月14日凌晨，單獨完成泳渡被譽為「七大海峽挑戰」中難度最高的北海峽（North Channel），由愛爾蘭游至蘇格蘭，花了14小時完成40公里距離。雖有明確數字，但長時間浸在攝氏11度的冰冷海水中，亦受到獅鬃水母及水流夾擊，令他困難重重，最痛苦是明明離遠看見終點在望，卻一直觸碰不到，最後他憑着堅毅意志，硬着頭皮逆流而上向前游，成功抵達終點。



梁俊曦的這項挑戰，獲愛爾蘭長途游泳協會（Irish Long Distance Swimming Association, ILDSA）認證，是香港第一位單獨完成泳渡北海峽的泳手。但他完成後，冷得全身抖顫上船時，腦海一片空白，笑說「其實我每一秒都只想着快啲完成」。直至回港，他才意識到這項創舉所帶來的震撼與激動，能夠成功挑戰源於信念，在有限的人生內完成想做的事。



港人梁俊曦（Ryan）在香港時間7月14日凌晨，單獨完成泳渡北海峽（North Channel），獲愛爾蘭長途游泳協會（Irish Long Distance Swimming Association, ILDSA）認證，成為首位港人完成創舉。（受訪者提供）

Ryan畢業於香港華仁書院，訪問當天回到昔日課室，身高約6呎的他坐在第一排座位，長腿難免「頂腳」，不要看他現時身形高大，Ryan卻自稱中學時十分矮小，是全級最矮的5位同學之一。

他自幼因為欠缺專注力，被父母安排學習游水，希望可以改善。惟Ryan由最初被迫學游泳，後來漸漸體會到箇中樂趣，更加入了學校泳隊。不過，他因為會考表現欠佳，17歲隻身赴美國留學，後來參加當地泳隊，在教練的訓練下，他除了游得更快，體形更有相當大轉變，長高了亦變得魁梧，Ryan笑稱：「可能飲咗美國啲牛奶。」

畢業於香港華仁書院的Ryan自稱中學時的自己十分矮小，是全級數一數二矮的5個同學之一。而他自小就因為專注力不夠，於是父母就安排他學習游水，希望可以改善。（廖雁雄攝）

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Ryan在挑戰當日，天仍未亮時便已在攝氏11度、12度的海水中，由愛爾蘭出發游往蘇格蘭。他憶述在第4個小時，感覺海水只有11度，那段時間比較辛苦，然後海中有不少獅鬃水母，隨時都可能會觸碰到而中毒。獅鬃水母是世界上體型最大的水母、亦是世上最大的刺絲胞動物，其傘形軀體可達兩米，若不慎中毒，會出現紅疹、紅腫發癢、血壓驟降等症狀，嚴重甚至可能休克昏迷。

港人梁俊曦（Ryan）在香港時間7月14日凌晨，單獨完成泳渡北海峽（North Channel），獲愛爾蘭長途游泳協會（Irish Long Distance Swimming Association, ILDSA）認證，成為首位港人完成創舉。（受訪者提供）

海中有不少獅鬃水母，隨時都可能會觸碰到而中毒。（受訪者提供）

不過，幸好Ryan在全身塗抹了厚厚的一層羊油及凡士林混合物，除有效減低身體與海水磨擦而受損的可能，亦有助減輕觸碰到水母時所帶來的痛楚與不適。他直言當時全心全意專注朝着終點游去，已沒有理會水中是否有水母。

最後7公里水流突變推離終點 憑意志終完成挑戰

而最令他感到辛苦的地方，是在最後臨近衝刺的最後7公里，因為水流突然改變，他不斷被海水推向反方向，並偏離原來路線。他說：「已經游咗10幾個鐘，然後仲要對住水流，最慘係唔知道幾時完。」這種看得見終點，但始終無法接近的狀態，最為折磨。Ryan最後花了差不多6小時才游完，當他的手放在蘇格蘭的峭壁上，並舉起手示意完成時，船上的支援小組亦為他歡呼起來。

在正式挑戰前，備戰當然少不了。Ryan在2016年就曾去到三潘市感受一下在冰冷的海水中游泳的滋味。那是他第一次在只有12至13度的海水中游泳，上水後沖身期間就突然眼前一黑，然後失去知覺倒地，更撞傷了後腦，留下了一道明顯的傷疤。原來Ryan當時血壓太低，更撞至腦震盪。這次的經驗讓他事先有了心理準備，亦明白到即使在香港時曾在14度的冷水中浸過45分鐘以上，亦不代表能在寒冷的海水中游泳；而且要多練習才清楚自己的身體狀況。

組隊泳渡尼斯湖獲寶貴經驗 為挑戰北海峽花6位數金錢

Ryan多年前已想過挑戰單獨泳渡北海峽，只是一直未付諸實行，直至有朋友離世，他才意識到要在有限的生命裏完成心裏的目標。當與鄭麗珊律師一起組隊接力泳渡尼斯湖後，更令他獲得了寶貴經驗。他們在2022年7月，由4名泳手組成香港史上第一隊接力隊，最後以11小時29分27秒成功橫渡 23英里 （37公里）的尼斯湖，並刷新英國長距離游泳協會四人混合接力組的官方紀錄。

律師鄭麗珊（Eliza）2018年第一次帶了兩名香港律師橫渡瓊洲海峽（Hainan Strait），2020年也和他們兩位接力橫渡英倫海峽（English Channel），在籌備泳渡尼斯湖時就在朋友介紹下認識了Ryan。她得知Ryan曾試過在公海水域游過，加上Ryan身形微胖，於是邀請他加入隊伍。Eliza解釋指，泳手需要有一定的脂肪量才可以抵禦海水的低溫。

律師鄭麗珊（Eliza）2018年第一次帶了兩名香港律師橫渡瓊洲海峽（Hainan Strait），2020年也和他們兩位接力橫渡英倫海峽（English Channel），在籌備泳渡尼斯湖時就在朋友介紹下認識了Ryan。（陳葦慈攝）

對於Ryan決定獨力挑戰泳渡北海峽，Eliza亦有為他感到擔心，但她認為Ryan意志堅毅，因為北海峽難度較尼斯湖更高；而且他是單人挑戰，與接力形式不同，沒有機會上船休息。Eliza又說，泳渡英倫海峽足以媲美登山界的珠穆朗瑪峰，而泳渡北海峽更具困難，很多泳手未能完成挑戰，並非因為體能，而是被水母螫傷。

Eliza亦補充指，他們由報名、預約船隻、聘請觀察員（Observer），每次都是自資籌備挑戰，即使有人願意贊助，仍需花費不少金錢。像Ryan這次的旅程就花上了6位數字的資金，加上因天氣關係而延誤了行程，令他超支不少。

而在泳渡尼斯湖時，他們隊伍請來的觀察員Kevin Murphy是全球第二位完成泳渡北海峽的泳手。他曾34次完成泳渡英倫海峽，又創下以11小時21分鐘完成北海峽挑戰的紀錄。Ryan聽過對方分享經歷後，認為泳渡北海峽是很特別的挑戰，而且挑戰的人較泳渡英倫海峽的少，他想着既然要挑戰公海水域，不如選擇北海峽。

或挑戰「世界七大海峽」餘下六水域 望可及時做想做的事

完成創舉後，Ryan仍需要時間休息一下，不過他已在構思下一次挑戰的路線，因為泳渡界有「世界七大海峽（Oceans Seven）」，他表示如果有機構支持的話，亦有興趣挑戰餘下的六大海峽，包括英倫海峽、直布羅陀海峽（Strait of Gibraltar）、紐西蘭庫克海峽（Cook Strait）、夏威夷莫洛凱島海峽（Kaiwi Channel/Molokai Channel）、美國東部的卡塔利娜海峽（Catalina Channel）及日本北海道的輕津海峽（Tsugaru Strait）。

對Ryan來說，最深刻的一句話就是「機會是留給有準備的人」，他認為與其說自己沒有機會，不如問自己有沒有好好準備，那機會一來時就可以捉得住。（鄭子峰攝）

Ryan今天在渡海泳方面的成功，過去亦曾面對學業成績不如意。他笑說如果當時會考沒有失敗，他可能就如其他人一樣考入大學修讀法律等課程，不會完成橫渡北海峽的創舉，所以凡事都是有失有得。他不會後悔當初會考沒有努力，反而渴望中學時期可以在游水方面進步多一點。

Ryan亦認為，挑戰泳渡北海峽的意義在於及時做想做的事，把握每一個機會。他寄語年輕人「機會是留給有準備的人」，與其說沒有機會，不如反思一下有沒有好好準備，那機會一來時就可以捉得住。Ryan又說，應把每一次的失敗，當成是為成功的一次做預演，因此不需要害怕失敗。

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