李慧詩挑戰港島商廈36樓外牆沿繩下降　由驚到想哭變興奮

「牛下女車神」、香港前單車代表李慧詩今日（26日）的「主場」不是單車館，而是一個令她原感到害怕的地方——港島東最高的港島東中心，參加「HK Vertical 1000」慈善籌款活動，挑戰由36樓外牆沿繩下降，用10分鐘就完成。俯瞰風景，她的心情由驚到想哭變成有些興奮，形容過程如成為運動員經歷。



今日共有31位挑戰者參加，這位單車界的一姐遇見一位令她佩服的人——在她前面的80歲參加者，「我希望好像佢咁，去到80歲都可以咁勇敢。」



天氣不穩未能在68樓開始

「HK Vertical 1000」沿繩下降挑戰由非牟利慈善機構香港外展訓練學校主辦，太古地產提供場地支持，活動原先於上周五（24日）舉行，其後因天氣不穩，延期至今日舉行，因應天氣及安全情況，挑戰的高度亦由原本68層高的頂樓，改在36樓開始，在大廈玻璃外牆沿繩下降，為外展訓練學校籌募善款。

31位挑戰者從港島東中心36樓沿繩下降，李慧詩以10分鐘完成。她指，原以一個很害怕的心情參加，下降途中凌空令身體向後轉圈，看到香港風景，欣賞風景時就沒有那麼害怕，後來更有些興奮，形容心情「驚喜交集」。

一開始以為可以慢慢落嚟，但去到中間已經凌空，之後會轉個圈，過去望風景，就覺得好靚，就會被風景吸引。 李慧詩

大讚80歲參加者勇敢 希望自己80歲時有勇氣參加

李慧詩形容過程就如她成為運動員的經歷，「啱啱開始轉全職運動員嗰時日日都好緊張，因為好擔心自己無成績，去到中間好享受喺個比賽度，然後退咗落嚟，諗返以前嘅事好感動。」

她表示，自己前面有一名參加者年屆80歲，她笑說：「我希望好像佢咁，去到80歲都可以咁勇敢。」

剛才係用一個好驚嘅心情、差啲喊，但係又有啲興奮喎，所以嗰種驚喜交集，就好開心。頭先啱啱前面有個年屆80歲（參加者），我希望好像佢咁，去到80歲都可以咁勇敢。 李慧詩

太古地產高層都參加 事先上三小時專業訓練

太古地產邀請辦公樓租戶參加，管理層包括太古地產行政總裁彭國邦、太古地產董事（辦公樓業務）Don Taylor、以及來自安達人壽香港和富而德律師事務所的企業代表等。

所有挑戰者必須完成三小時的專業訓練課程，以了解沿繩下降所需要的技能，由世界知名攀山嚮導兼國際外展訓練學校執行董事Iain Peter及其團隊率領教授。

Don Taylor表示，活動讓有份參與的租戶體驗這項畢生難忘的體驗之餘，同時亦透過活動為慈善籌款，向下一代年青人推廣自強不息精神，裝備自己克服人生挑戰。香港外展訓練學校行政總監郭力衡表示，機構一直透過提供野外體驗式教育予弱勢青年認識自我，發掘潛能，建立更強大的香港。