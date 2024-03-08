三八婦女節｜女工程師走入地盤不怯：對「很大隻叔叔」要夠膽挑戰

今日（3月8日）為三八婦女節／國際婦女節，近年愈來愈多女性成為工程師。兩位要落地盤工作的女工程師曾到多間中學舉辦講座，分享女工程師的優勢及如何動新興產業發展。



奧雅納鐵路見習工程師朱朗晴（Kelly）指出，在工程設計上，女性的溝通能力也有其優勢。她經常在地盤工作，笑言不會顧及女性的形象，「地盤工作那些人會比較粗聲粗氣，女性除了有斯文一面，在趕工時也要展示Power。」她對對地盤「很大隻的叔叔」，她也敢於去問對方施工程序是否正確、有沒有符合守則，「要夠膽去挑戰，因為你要確保他做的事情是正確，性格上不可以怯。」



女工程師黃綺婷（Melody）（左一）及朱朗晴（Kelly）（右一）到可立中學分享女工程師前景及行業發展。可立中學中四學生何希晴（中）、中四學生李嘉穎（右二）均對工程學科感興趣。黎洛琪校長（左二））是化學系畢業生。（受訪者提供圖片）

做工程師最重要具好奇心 風火水電、屋宇設備工程都要識

非牟利機構青年成就香港部（JA 香港）與工程顧問公司奧雅納（Arup）為激發學生對工程學的興趣及了解，安排女工程師曾到多間中學舉辦講座。

參與者之一的女工程師黃綺婷（Melody）於香港大學科學系畢業，投身環境科學相關事業，其後加入奧雅納擔任可持續發展工程師，為工程項目研究如何減少用電、用水及碳排放，至今已是入職第8年，並已於科大修讀了屋宇設備工程碩士及理大電機工程碩士，提升專業資格。

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黃綺婷認為在工程界上，男女均各有優勢，不會因性別而有差異。她認為女性擔任工程師，最重要具好奇心，學習不同的工程範疇，「我研究可持續發展，都要懂風火水電，要認識屋宇設備工程，要認識結構工程。你提出在天台放置太陽能板，都要懂結構上是否承受得到。要有好奇心，才能成為好的工程師和顧問。」她認為女性在溝通技巧上有優勢，並認為在工作上多溝通，對工作有很大好處。

黃綺婷直言，家人最初希望她選擇商業工作，但她的興趣在科學，並認為工程是一樣幫助別人解決問題的工作，故投身工程工作，並認為能夠成功解決到別人的問題，很有滿足感和成就感。

朱朗晴（Kelly）（左）及黃綺婷（Melody）均認為女性任工程師不會較男性遜色。（受訪者提供圖片）

稱落地盤戴頭盔和手套 如果不開聲或不知是男定女

朱朗晴（Kelly）現時為奧雅納鐵路見習工程師，曾參與北環線設計工作，現時在中九龍幹線設計海底隧道項目，並在地盤駐地工作。她在科大工程系畢業，主修土木工程，已入行兩年半。

朱朗晴說，在工程項目中，男性在體力勞動上有優勢；但在工程設計上，女性的溝通能力也有其優勢，因為工程項目需要和政府部門、不同的人士溝通交流，互相協調，女性在制訂談判策略上也可以發揮作用。她又表示，隨着科技進步，很多工程未必需要用體力去做，例如倒石屎可以靠石屎車，女性只要考牌便可以做到。

她經常與很多男地盤工人一樣需在地盤工作，笑言在過程中不會顧及女性的形象，「地盤工作那些人會比較粗聲粗氣，女性除了有斯文一面，在趕工時也要展示Power。我落到地盤不會是這個樣，我戴着頭盔和手套，如果不開聲，對方可能分不到你是男還是女，我也會很粗聲粗氣與地盤工人溝通，因為大家都只是想件事做好。」

化解老師傅堅持己見 站在對方角度做好協調

朱朗晴說女性參與工程工作時，性格上不能怕羞，「落去地盤見到很大隻的叔叔，你都要敢於去問，問對方施工程序是否正確，有沒有符合守則，要夠膽去挑戰，因為你要確保他做的事情是正確，性格上不可以怯。」她試過質疑工人沒有按圖則去鋪鐵，但對方反駁自己一直是這樣做，更反問她「Madam妳懂不懂呀？」她說：「我們有責任確保按圖施工，就算對方惡言相向下，我們都要好聲好氣解釋，並說如對方有其他建議或關注，我們可以向上司傳達。」

她也曾到地盤現場，汗流挾背，理解在那兒工作，無太好情緒也是正常，她認為互相需設身處地去看，不要帶太多個人情感。她指有些老師傅或會堅持己見，「我通常會站在他的角度，抱着學習心態，做工程是互相幫助，要大家協調好才能變成實物。有些人可能覺得你方法不行，你便用計算方法和實際例子證明給他看。」

可立中學校長：同學對工程學不太理解

嗇色園主辦可立中學校長黎洛琪表示，男女學生在文科和理科選科上都很平均，很多女學生都會選修物理、化學和生物，惟對工程學有興趣的女學生不多，「同學對工程學不是好很理解，通常覺得工程是計數，不理解工程學範疇可以很廣闊。」

她早前安排學生參與青年成就香港部(JAHK)及奧雅納合辦的「bE inspired!」研習活動，最近亦參與了JAHK和奧雅納舉辦的「工程多面睇」職業講座，讓學生了解更多工程業界的工作，發掘自己的興趣和職涯規劃。