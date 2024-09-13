平機會冀藉殘奧會推動殘疾人士參與體育活動　促進傷健共融

2024殘疾人奧運會於剛過去的周日（9月8日）在法國巴黎圓滿閉幕。今屆港隊表現出色，共獲得三金四銀一銅的佳績，實在可喜可賀。我在此祝賀得獎的運動員，並向所有參與比賽的健兒致敬，他們努力不懈進行訓練及參賽，展現永不言敗的精神，值得大家讚賞。



撰文：平等機會委員會主席林美秀



平機會一直提倡殘疾人士享有平等機會參與體育活動，並希望透過殘奧會及港隊出色的表現，鼓勵更多殘疾人士參與體育活動。社會大眾亦可藉此更為認識殘疾人士的能力和潛能，促進傷健共融。

殘奧會為殘疾運動員提供競賽機會

殘奧會不僅是一場體育競技盛會，還是一個集全球目光於體育和殘疾議題、推動社會進步及推廣運動普及化的平台。自1960年開始，殘奧會便緊接夏季奧運會舉行。根據國際殘疾人奧林匹克委員會的資料，殘奧會的英文名為「Paralympics」，其命名是源自希臘語介詞「para」（「並肩」的意思），含義是「殘奧會」與「奧運會」並行。兩個國際頂級運動會並列舉行，也明確了殘疾人士參與運動的平等權利。

港隊在殘奧會創佳績

今屆殘奧會舉行了22個運動項目，共549項賽事，有超過4,400名運動員參加。中國香港代表團派出了23名運動員出戰8個運動項目，包括射箭、田徑、羽毛球、硬地滾球、馬術、游泳、乒乓球及輪椅劍擊，當中既有經驗豐富的運動員，也有首度征奧的選手。他們在比賽中施展渾身解數，全力以赴。硬地滾球港隊在今屆殘奧會大豐收，獲得三金兩銀佳績，個人賽及雙人賽都有進賬。游泳項目取得一銀一銅，羽毛球則贏得一面銀牌。

殘疾人士應享有平等機會參與體育活動

港隊在殘奧會中悉力以赴，展現非凡才能，證明了殘疾人士都能積極參與及享受體育活動。事實上，殘疾人士參與體育活動確有多方面的益處。除了保持身心健康外，還可以擴闊生活圈子、鍛鍊意志和增強自信心。然而，殘疾人士或因身體上的限制，在參與體育活動時會遇到不同程度的困難，窒礙他們進行運動。根據一個非政府組織在2021年發表的研究調查顯示，有六成的受訪殘疾人士及長期病患者很少或從不參與體育活動。

平機會一直提倡殘疾人士享有平等機會參與體育活動。平機會負責執行的《殘疾歧視條例》，保障殘疾人士在體育活動的參與免受歧視。我希望透過殘奧會及港隊出色的表現，鼓勵更多殘疾人士參與體育活動。社會大眾亦可藉此更為認識殘疾人士的能力和潛能，促進傷健共融。

政府關注殘疾人士的體育發展

政府一直關注殘疾人士的體育發展，近年亦推出了不同措施，讓他們有更多機會參與多元化的體育活動，例如：增設殘疾人士專用網頁，提供一站式康體活動和服務資訊；推出場地優先預訂計劃和加強場地配套，以便相關團體舉辦適合殘疾人士參與的體育活動；在18區推出一系列專為殘疾人士而設計的體育訓練課程，以及在工場及院舍推行康體外展服務，讓殘疾人士將健體習慣融入生活等等。此外，為支援殘疾運動員，政府推行了「殘疾運動項目精英資助計劃」，為殘疾運動員提供全職訓練機會並向有關精英運動項目提供額外資助及支援。特區政府在今個財政年度投放於推動殘疾人士體育發展的預算開支超過1.3億元，較五年前增幅超過四成。

港隊在殘奧會中悉力以赴，展現非凡才能，證明了殘疾人士都能積極參與及享受體育活動。

殘疾運動員能夠參與殘奧會實在不易，他們不但要經過長時間的訓練，還要克服自身能力的限制。今次港隊表現出色，創下自2016年里約殘奧會以來的最佳成績，希望他們的奮鬥故事能鼓勵更多殘疾人士參與體育活動，還有推動更多人支援殘疾人士。