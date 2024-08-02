響應國際母乳哺育周　推動母乳餵哺友善社區

這個星期，香港各處響起一片喝采聲，全城市民齊聲為代表國家和中國香港參加2024年巴黎奧運會的運動員打氣。健兒們憑不屈不撓、奮力拼搏的精神，克服重重困難，取得了亮麗的成績，讓我們感到無比驕傲。其實，踏入八月份，除了奧運會的盛事外，我們還有每年8月1至7日的「國際母乳哺育周」，這個全球性的活動旨在增加社會對母乳餵哺的關注，尤其是餵哺母乳媽媽所面對的艱辛和挑戰，絕對值得我們支持。



撰文：平等機會委員會主席林美秀



平機會製作不同刊物，包括指南和小冊子，介紹《性別歧視條例》如何保障婦女在不同範疇免受基於餵哺母乳的歧視及騷擾，並提供良好常規和建議，給僱主和其他持份者參考，以建立友善環境，支持母乳餵哺。

響應「國際母乳哺育周」

今年「國際母乳哺育周」的主題是「消除差距：為所有人提供母乳哺育支持」，目的是透過各個界別之間的合作，消除阻礙母乳餵哺母乳的因素，支持媽媽持續餵哺母乳。在「國際母乳哺育周」期間，全球170多個地方都會發起各式各樣的活動，藉此推動公眾關注母乳餵哺的議題。平機會數天前(7月30日)便參與了由衞生署聯同醫院管理局、愛嬰醫院香港協會和聯合國兒童基金香港委員會舉辦的「國際母乳哺育周」慶祝活動，與不同持份者一起呼籲社會各界全力支持母乳餵哺。

事實上，平機會多年來一直積極推動本港建立母乳餵哺友善社區及文化，並透過執法、研究、政策倡議及宣傳教育等多方面的工作，消除工作間及公共範疇基於餵哺母乳的歧視和騷擾。2021年經修訂的《性別歧視條例》生效，保障婦女在不同範疇免受基於餵哺母乳的歧視及騷擾。為了廣泛宣傳修訂，平機會推出了電視宣傳短片及電台宣傳聲帶，又安排了港鐵燈箱廣告和社交媒體宣傳。此外，平機會亦為不同界別製作了指南及小冊子，以及舉行講座和培訓，讓社會大眾明白法例的內容。

今年，平機會除了參與衞生署的慶祝活動及透過社交媒體推廣有關信息外，更參與了由世界母乳哺育行動聯盟（World Alliance for Breastfeeding Action）統籌的「2024國際母乳哺育周」。我們並計劃於下周公布由平機會委託研究機構進行的「在香港『公眾可進出處所』餵哺母乳的研究」結果。這項研究的目的是為了評估餵哺母乳女性對《性別歧視條例》下有關餵哺母乳的條文的理解。另外，研究亦旨在收集在公眾可進出處所餵哺母乳的普及率和經驗，以及評估商場和政府處所的母乳餵哺設施的情況。平機會希望藉着在「國際母乳哺育周」公布研究結果，能喚起大眾關注議題，推動各界一起建立母乳餵哺友善環境。

「國際母乳哺育周」期間，全球多個地方會發起各式各樣的活動，推動公眾關注母乳餵哺的議題。平機會的代表參與由衞生署聯同醫院管理局、愛嬰醫院香港協會和聯合國兒童基金香港委員會舉辦的「國際母乳哺育周」慶祝活動，與不同持份者一起呼籲社會各界全力支持母乳餵哺。

有關餵哺母乳歧視和騷擾

根據平機會過往處理投訴的經驗，大部分有關餵哺母乳的歧視和騷擾投訴牽涉僱傭範疇。自有關條文於2021年6月實施至今年6月，平機會共收到16宗有關餵哺母乳歧視和騷擾的投訴，當中約八成(13宗)是屬於僱傭範疇。其中一宗個案的僱員指稱，因工作量大及上司的敵意態度，令她難以按時在工作間進行集乳，最後無奈請辭。

此外，根據衞生署發布的2023年母乳餵哺調查，有接近兩成受訪母親表示，未能在產後首六個月持續餵哺母乳的原因，是因為社會的支持不足，當中有12.3%的受訪者指在工作間得不到足夠的支持。由此可見，工作間有否合適的環境和設施、僱主和同事間對哺乳僱員的諒解和支持，都是影響職場哺乳媽媽能否持續餵哺母乳的重要因素。

實施餵哺母乳友善政策 有利企業吸引人材

平機會一直鼓勵僱主採納良好常規，制定並實施有關母乳餵哺的書面政策。這些政策應表明僱主支持餵哺母乳的僱員的立場，不會容忍其他僱員及合約工作者歧視或騷擾餵哺母乳的僱員，若發生有關情況會採取適當行動。另外，僱主亦應提供有私隱、衞生和安全的空間及設施予員工作餵哺母乳或集乳之用；實施彈性工作安排、為餵哺母乳的僱員提供額外休息環節等等。平機會推出的指南，當中便提供不少良好措施的例子和建議供僱主及人力資源從業員參考。

平機會製作不同刊物，包括指南和小冊子，介紹《性別歧視條例》如何保障婦女在不同範疇免受基於餵哺母乳的歧視及騷擾，並提供良好常規和建議，給僱主和其他持份者參考，以建立友善環境，支持母乳餵哺。

其實，香港不同界別正面對人力資源短缺的問題，若企業能實施母乳餵哺友善的政策，提供友善環境，應有助留住甚至吸引人才加入，對企業帶來益處。同樣道理，公共場所例如商場和購物中心若能提供舒適的母乳餵哺環境和設施，必定能吸引更多顧客，擴濶顧客層面，更可提升顧客服務和企業形象，絕對符合商業利益。

提倡和推動母乳育嬰不僅是一項重要的公共衞生課題，更是社會各界的共同責任。平機會期望與不同界別合作，一起消除阻礙母乳餵哺的因素，建立一個友善社區，讓媽媽們可舒適、安心地餵哺母乳。