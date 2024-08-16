公眾母乳餵哺設施不足　平機會倡增誘因多建設施

平機會在上周公布了「在香港『公眾可進出處所』餵哺母乳的研究」結果。研究結果顯示超過八成餵哺母乳或集乳的被訪女性認為應該在公眾地方提供更多餵哺母乳或集乳的設施，部分更認為設施不足、質量參差、衞生欠佳及排隊時間過長。研究結果公布後，持份者都有正面的回應。從媒體報道看到，支持餵哺母乳的團體都認同香港哺乳設施有改進空間，並認為可使用不同方法以增加及改善哺乳和集乳設施，以及提高僱主、僱員及場所管理人員對餵哺母乳的意識。



撰文：平等機會委員會主席林美秀



平機會公布的「在香港『公眾可進出處所』餵哺母乳的研究」結果顯示，超過八成餵哺母乳或集乳的被訪女性認為應該在公眾地方提供更多餵哺母乳或集乳的設施，部分更認為設施不足、質量參差、衞生欠佳及排隊時間過長。

《性別歧視條例》保障婦女免受餵哺母乳的歧視及騷擾

平機會多年來一直積極推動本港建立母乳餵哺友善環境及文化，並透過執法、研究、政策倡議及宣傳教育等多方面的工作，消除工作間及公共範疇基於餵哺母乳的歧視和騷擾。2021年6月經修訂的《性別歧視條例》生效，條例保障婦女在不同範疇免受基於餵哺母乳的歧視及騷擾。

平機會進行研究收集在公眾處所哺乳的經驗

為了評估餵哺母乳女性對《性別歧視條例》中有關母乳餵哺條文的理解、收集在公眾可進出處所餵哺母乳的普及率和經驗，以及評估商場和政府處所的母乳餵哺設施的情況，平機會在去年6月至11月期間進行了「在香港『公眾可進出處所』餵哺母乳的研究」。

研究採用了混合研究法，包括與餵哺母乳或集乳的女性進行面談問卷調查（1000名）和網上問卷調查（400名），以及與30名餵哺母乳婦女進行焦點小組討論。此外，研究團隊對50個商場和50個政府處所進行設施審核，評估育嬰及哺乳設施的提供和質素；以及與地產發展商和物業管理公司代表進行個人訪談，收集他們的意見。

研究結果指哺乳或集乳的設施不足

在公眾地方餵哺母乳的經驗方面，面談受訪婦女表示她們遇到的困難，包括等候時間太長、餵哺母乳或集乳的設施不足或陳舊。超過八成的面談被訪者希望商場能提供更多母乳餵哺或集乳設施。在焦點小組中，絕大多數餵哺母乳的婦女確認這觀點，並表示公眾地方如商場、家庭常去的政府處所，包括圖書館、公園、海灘、體育場館等應提供更多母乳餵哺設施。

平機會已出版了有關建立友善母乳餵哺環境及工作間的指南和小冊子，讓僱主、貨品、設施及服務提供者和處所負責人等進一步了解《性別歧視條例》如何為餵哺母乳的婦女提供免受歧視和騷擾的保障，以及建立母乳餵哺友善工作間和環境的良好常規。

哺乳婦女遇歧視和不受歡迎的行為

在焦點小組討論中，有哺乳婦女表示曾在工作場所和公眾地方遇到不受歡迎的行為。約四分一的被訪者表示，曾在餵哺母乳或集乳時遭受歧視、言語或行為騷擾，或不受歡迎的行為。例如有女性員工在復工後，被男僱主要求在有閉路電視的位置泵奶；亦有媽媽在用了餵奶巾遮掩的情況下仍被圖書館保安員阻止餵奶；更有餐廳職員因應顧客投訴而要求媽媽調去較隱蔽座位哺乳。

要建立母乳餵哺友善環境，是需要所有人的支持。在工作間，僱主和同事應對哺乳僱員有多些理解和同理心；在公眾地方，顧客、食肆和處所管理人員應以友善態度對待哺乳媽媽。

研究審核商場和政府處所哺乳設施

研究團隊對香港商場和政府處所進行了設施審核，評估育嬰及哺乳設施的提供和質素，發現有10個商場和8個政府處所沒有育嬰及哺乳室，這些處所全部於2000年或之前落成。另外，52.5%的商場和38.1%的政府處所的育嬰範圍面積並未符合《在商業樓宇提供育嬰間及哺集乳室》作業備考的建議面積。

政府可增誘因增加哺乳設施的提供

因應研究結果，平機會提出了一系列的建議，其中建議政府可以提供建設母乳餵哺設施的誘因，考慮要求在規定的單位面積內設置適當或平均分佈的母乳餵哺設施，以作為獲得總建築面積寬免的先決條件。研究又建議政府考慮修訂《在商業樓宇提供育嬰間及哺集乳室》作業備考，以改善服務差距，並鼓勵商業樓宇提供多於一間育嬰及哺乳室。

此外，研究亦建議地產發展商在新商場的設計階段包含寬敞且設備齊全的育嬰及哺乳室。對於現有的商場，發展商亦應計劃擴大育嬰及哺乳範圍，建立新的育嬰及哺乳室或設置一些流動育嬰及哺乳室，以緩解旺季或暑假期間的長時間輪候現象。物業管理公司可與應用程式開發人員合作開發實時輪候應用程式，令照顧者可以預料設施的使用情況。

建立母乳餵哺友善環境需要所有人支持

除了硬件設施，軟件的配合也是不可或缺。事實上，要建立母乳餵哺友善環境，是需要所有人的支持。在工作間，僱主和同事應對哺乳僱員有多些理解和同理心；在公眾地方，顧客、食肆和處所管理人員應以友善態度對待哺乳媽媽，這對建立母乳餵哺友善工作間和環境有莫大的幫助。

2021年6月經修訂的《性別歧視條例》生效，條例保障婦女在不同範疇免受基於餵哺母乳的歧視及騷擾。

平機會出版刊物提供良好常規

平機會鼓勵僱主採取積極靈活的政策，允許哺乳員工在工作時間內餵哺母乳或集乳，並將母乳餵哺友善政策納入至公司的規程中。此外，僱主和處所負責人應為員工提供培訓，以加強他們對哺乳的意識和認識。平機會已出版了有關建立友善母乳餵哺環境及工作間的指南和小冊子，讓僱主、貨品、設施及服務提供者和處所負責人等進一步了解《性別歧視條例》如何為餵哺母乳的婦女提供免受歧視和騷擾的保障，以及建立母乳餵哺友善工作間和環境的良好常規。

我們相信改善餵哺母乳設施不足的情況和優化相關設施，不但可為餵哺母乳的母親締造有利的育兒環境，貫徹政府鼓勵生育的政策，還可方便攜同幼兒的旅客使用相關設施，彰顯香港是一個關愛共融的城市。